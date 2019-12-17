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中止憲法觸犯「叛國罪」！巴基斯坦前總統遭「判處死刑」

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▲巴基斯坦前總統、軍事領導人穆沙拉夫（Pervez Musharraf）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦前總統、軍事領導人穆沙拉夫（Pervez Musharraf）因叛國罪遭判處死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

巴基斯坦特別法庭17日宣布，前總統、軍事領導人穆沙拉夫（Pervez Musharraf）因觸犯憲法第6條的叛國罪，將被判死刑，上述裁定以2比1票數通過，其餘細節將於未來2天公布。據了解，他是一名將軍，1999年在政變中奪權，2001年至2008年擔任總統，因2007年試圖中止憲法，延長任期，被指控觸犯叛國罪。

根據巴基斯坦《快遞論壇報》（The Express Tribune），特別法庭17日在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）宣布，法官們以2比1的票數裁定，前總統穆沙拉夫需被判處死刑。司法官員納迪姆（Salman Nadeem）說，「穆沙拉夫因違反巴基斯坦憲法第6條被裁定有罪。」據了解，詳細判決結果將於未來2天公布。

▲巴基斯坦前總統、軍事領導人穆沙拉夫（Pervez Musharraf）。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆沙拉夫（Pervez Musharraf）具有軍事背景，2001年至2008年擔任巴基斯坦總統。（圖／達志影像／美聯社）

律師賈布居（Ali Zia Bajwa）在庭上請求修正起訴書，他認為，「所有被告應該同時被審判，這一件事非常迫切。那些幫助的人與唆使的人也應該受到審判。」據了解，穆沙拉夫2016年被允許出國尋求醫療協助，目前正在杜拜養病。

據了解，此特別法庭是由前總理夏立夫（Nawaz Sharif）組織成立，由來自柏夏瓦（Peshawar）、信德省（Sindh）與拉哈爾（Lahore）的高等法庭法官負責審理。

根據英國BBC報導，穆沙拉夫曾任將軍，1999年經軍事政變奪權，2001年至2008年期間擔任巴基斯坦總統。他於2007年宣布國家進入緊急狀態，試圖中止憲法，延長任期，被指控違反憲法第6條「不得推翻、顛覆、擱置憲法」的規定，如今依叛國罪被處以死刑。

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