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5G競標第六天結束達388.9億　明日總標金可望破400億元

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▲▼5G競標12。17 （圖／NCC提供）
▲12月17日5G競價作業第60回合各頻段暫時得標價與底價比較（圖／NCC提供）

記者陳世昌／台北報導

台灣首度5G首釋照競標17日進入第六天，結束60回合出價合計總標金由前一天的365.62億元增至388.9億，明日開始的第61~70回合，總標金可望突破400億元！

17日進行的51~60回合競標仍維持之前的穩定出價、標金緩步上揚情況，雖然開始啟動「加速機制」，但效果並不明顯，其中5大電信在第51、56回合甚至出現無人追價狀態。

▲▼5G競標12。17 （圖／NCC提供）
▲12月17日5G競價作業第60回合各頻段標的暫時得標情形（圖／NCC提供）

5G17日競標情況

1800MHz
釋出20MHz，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz
最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。17日的10回合出價中，有2次標滿270MHz，底價調升2次，到60回合結束時為1個單位最高得標金額達14.11億，27單位暫時得標金額合計共375.51億元。

28000MHz
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。17日再標出3單位，累積合計標出13單位。

請繼續往下閱讀...

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

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