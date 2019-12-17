最小僅13歲…懷特島17罹難者姓名國籍公布　他成家中唯一倖存者

▲搜救人員在懷特島火山周邊。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發，當時島上有47人。事發一周後，當地警方已確定18名罹難者的身分，目前公開15名死者、2名失蹤者的姓名與國籍。受到惡劣天氣的影響，搜尋工作也因此延誤。

《英國廣播公司》（BBC）報導，另外20名傷者仍在加護病房接受燒燙傷治療，其中包括19歲的藍弗德（Jesse Langford），他可能是家中唯一倖存的成員。警方表示，死者年齡位於13歲到53歲之間，主要來自澳洲與美國。

現階段，17名遇害者的姓名與國籍已公布，不過一名在澳洲醫院過世的死者則沒有被公開名字。有兩人列在失蹤名單，當局推測可能已在島周邊喪生。

警方表示仍在找尋失蹤的兩人，考量到天氣因素，預計17日晚間會展開更多搜尋工作。來自懷特島的一名男子告訴《紐西蘭國家廣播電台》，懷特島附近的海岸線情況險峻，有很多岩石露出，很多地方難以抵達。

▲阿爾登與政府官員低頭默哀。（圖／路透）



紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，已開始針對這起事件展開調查，還有很多疑問未解。她16日與政府官員帶領全體國民默哀1分鐘，悼念死者。

死者姓名與國籍：

Richard Aaron Elzer，32歲，澳洲籍

Barbara Jean Hollander，49歲，美國籍

Berend Lawrence Hollander，16歲，美國籍

Matthew Robert Hollander，13歲，美國籍

Martin Berend Hollander，48歲，澳洲籍

Julie Richards，47歲，澳洲籍

Jessica Richards，20歲，澳洲籍

Krystal Eve Browitt，21歲，澳洲籍

Tipene Maangi，24歲，紐西蘭籍

Zoe Ella Hosking，15歲，澳洲籍

Gavin Brian Dallow，53歲，澳洲籍

Karla Michelle Mathews，32歲，澳洲籍

Jason David Griffiths，33歲，澳洲籍

Kristine Elizabeth Langford，45歲，澳洲籍

Anthony James Langford，51歲，澳洲籍

失蹤名單：

Winona Jane Langford，17歲，澳洲籍

Hayden Bryan Marshall-Inman，40歲，紐西蘭籍