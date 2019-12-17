台指期再刷歷史新高12102點　分析師：外資已拉高指數、不排除出現回檔

▲台指期12月17日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（17）日再度刷新歷史新高，開盤就上漲15點，來到11,974點，接著就一路往上攻，盤中一度來到12,102點，終場以12,100點作收，上漲141點，與現貨相較，正價差2.99點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，台指期今天大漲創下歷史新高，顯示外資想在明天結算日，高檔獲利了結，因此不排除明天會出現回檔。

王榮旭表示，目前的行情等於是軋到了12月期指的空單，所以今天尾盤幾乎是收在最高點，外資目前未平倉數量還剩下4萬5千多口，明天應該也會是高檔結算的格局。另外，台股今天的漲幅也比較大，個人目前預期明天指數不會再漲多少，外資今天雖然還是留倉4萬5千多口台指期淨多單，但今天減碼4,619口，所以外資在點火台積電，拉高指數的過程中，都可以看到外資往上拉高過程中，陸續賣出期貨多單獲利了結。

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王榮旭也說，在短線急漲後，大盤上漲的可能性會趨緩，甚至不排除有回檔的可能性，因為周四台積電要除息，屆時必然會造成指數的蒸發，且目前外資也已經把指數拉高過了，因此不排除下半周的行情會呈現拉高後整理。

針對今天台指期大漲，王榮旭說，因為美股上揚創新高，進而激勵台指期，且目前中美貿易第一階段協議是1月初才會簽署，因此從現在到1月初都是「安全期」，投資人會趨向樂於操作。