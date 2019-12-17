郭台銘赴陽光汽車美容中心體驗　再喊「100億身心障礙保險基金」

▲永齡基金會創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

永齡基金會創辦人郭台銘今（17）日前往陽光汽車美容中心頒獎，再提100億身心障礙保險基金，並強調這是自己提出來僅次於0~6歲國家養最重要的政策，還說要送親民黨不分區立委候選人劉宥彤、蔡沁瑜進國會來推動政策，積極為身障者爭取權益保障。

郭台銘表示， 永齡基金會捐助很多慈善團隊，但是只有少數像陽光汽車美容中心要的是魚竿，因為看到身障者機構轉型為社會型企業的困難，因此資助培訓人員的費用，就像他自己持續推動100億身心障礙保險基金，強調要把他支持的人送進立法院，為身障者推動這項重要政策。

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郭台銘指出，台灣有超過100萬名的身障朋友，其中有40%是輕度障礙，可以為自己的家庭貢獻，不要成為社會的負擔，但是他們卻沒有受到保險的保障，因此希望透過100億身心障礙保險基金的政策，讓身障者更有尊嚴。

▲永齡基金會創辦人郭台銘參訪陽光汽車美容中心並實在體驗擦車。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘甚至提到陽光汽車美容中心因為定位正確，已經開始盈餘，因此自己願意投資中心，由永齡幫忙規劃盈餘計畫，協助中心轉型成為真正的社會企業，同時讓身障朋友可以自食其力，不再需要社會補貼，甚至以後有機會股票上市，讓每位受助者變成自助者和助人者。

陽光汽車美容中心經理楊智安表示，1991年成立洗車中心的目的是為了讓身心障礙者可以自立，但是連續虧損數十年，直到2016年找到社會企業的定位，決心轉型成為具有服務態度的洗車美容中心，並向永齡基金會申請補助協助人才培訓，至今不僅獲利盈餘，甚至營收屢創歷史新高。

▲永齡基金會創辦人郭台銘（右二）、執行長劉宥彤（左一）、發言人蔡沁瑜（左二）參訪陽光汽車美容中心。（圖／記者屠惠剛攝）

永齡基金會執行長暨親民黨不分區立委候選人劉宥彤特別和蔡沁瑜到現場與身障朋友一起擦車，劉宥彤表示，永齡從2016年開始支持「陽光身心障礙者職能發展暨教育訓練發展計劃」，了解到身障朋友要創造社會價值，除了設備要提升以外，還要全面提升人才職能，因此需要籌措經費。

劉宥彤強調，永齡看見身障者機構在轉型為社會型企業的困難，秉持「給魚、給釣竿、教釣魚」的信念，積極輔助弱勢者重新站起來，未來若進入立法院，將更積極爭取相關權益，包括爭取提升補助費用，或是運用大數據來提升專業人力培訓的效率，以減低人力費用等。