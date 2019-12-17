　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

郭台銘赴陽光汽車美容中心體驗　再喊「100億身心障礙保險基金」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼永齡基金會郭台銘、劉宥彤參訪陽光基金會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲永齡基金會創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

永齡基金會創辦人郭台銘今（17）日前往陽光汽車美容中心頒獎，再提100億身心障礙保險基金，並強調這是自己提出來僅次於0~6歲國家養最重要的政策，還說要送親民黨不分區立委候選人劉宥彤、蔡沁瑜進國會來推動政策，積極為身障者爭取權益保障。

郭台銘表示， 永齡基金會捐助很多慈善團隊，但是只有少數像陽光汽車美容中心要的是魚竿，因為看到身障者機構轉型為社會型企業的困難，因此資助培訓人員的費用，就像他自己持續推動100億身心障礙保險基金，強調要把他支持的人送進立法院，為身障者推動這項重要政策。

請繼續往下閱讀...

郭台銘指出，台灣有超過100萬名的身障朋友，其中有40%是輕度障礙，可以為自己的家庭貢獻，不要成為社會的負擔，但是他們卻沒有受到保險的保障，因此希望透過100億身心障礙保險基金的政策，讓身障者更有尊嚴。

▲▼永齡基金會郭台銘、劉宥彤參訪陽光基金會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲永齡基金會創辦人郭台銘參訪陽光汽車美容中心並實在體驗擦車。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘甚至提到陽光汽車美容中心因為定位正確，已經開始盈餘，因此自己願意投資中心，由永齡幫忙規劃盈餘計畫，協助中心轉型成為真正的社會企業，同時讓身障朋友可以自食其力，不再需要社會補貼，甚至以後有機會股票上市，讓每位受助者變成自助者和助人者。

陽光汽車美容中心經理楊智安表示，1991年成立洗車中心的目的是為了讓身心障礙者可以自立，但是連續虧損數十年，直到2016年找到社會企業的定位，決心轉型成為具有服務態度的洗車美容中心，並向永齡基金會申請補助協助人才培訓，至今不僅獲利盈餘，甚至營收屢創歷史新高。

▲▼永齡基金會郭台銘、劉宥彤參訪陽光基金會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲永齡基金會創辦人郭台銘（右二）、執行長劉宥彤（左一）、發言人蔡沁瑜（左二）參訪陽光汽車美容中心。（圖／記者屠惠剛攝）

永齡基金會執行長暨親民黨不分區立委候選人劉宥彤特別和蔡沁瑜到現場與身障朋友一起擦車，劉宥彤表示，永齡從2016年開始支持「陽光身心障礙者職能發展暨教育訓練發展計劃」，了解到身障朋友要創造社會價值，除了設備要提升以外，還要全面提升人才職能，因此需要籌措經費。

劉宥彤強調，永齡看見身障者機構在轉型為社會型企業的困難，秉持「給魚、給釣竿、教釣魚」的信念，積極輔助弱勢者重新站起來，未來若進入立法院，將更積極爭取相關權益，包括爭取提升補助費用，或是運用大數據來提升專業人力培訓的效率，以減低人力費用等。

ET快訊
獨／謝和弦進派出所吃火鍋！霸氣護莉婭：動我的女人就跟你拚了
花蓮野溪抓青蛙　6人誤食「盤古蟾蜍」！1人到院前死亡
200萬網友盲測手機相機　iPhone 11 Pro首輪出局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

土洋雙語分行PK！兆豐銀喊2028年全台都要有　星展銀駕輕就熟

謝金河：競爭集中化的造山運動　台灣產業正在走向全球

新台幣創1年半來新高　收盤升值5.3分收30.21元兌1美元

舊制勞退未提撥足額今年共裁罰65件　罰鍰累計926萬元

影／微電影介紹台灣新創事業　把復健變成小遊戲打入銀髮族

Smart智富／你一定要知道的退休關鍵數字

台指期再刷歷史新高12102點　分析師：外資已拉高指數、不排除出現回檔

77乳加餅乾維持雙位數成長　宏亞佈局伴手禮搶攻體驗經濟

郭台銘赴陽光汽車美容中心體驗　再喊「100億身心障礙保險基金」

台大學生會選舉索名冊遭校方以《個資法》拒　國發會出面釋疑

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

土洋雙語分行PK！兆豐銀喊2028年全台都要有　星展銀駕輕就熟

謝金河：競爭集中化的造山運動　台灣產業正在走向全球

新台幣創1年半來新高　收盤升值5.3分收30.21元兌1美元

舊制勞退未提撥足額今年共裁罰65件　罰鍰累計926萬元

影／微電影介紹台灣新創事業　把復健變成小遊戲打入銀髮族

Smart智富／你一定要知道的退休關鍵數字

台指期再刷歷史新高12102點　分析師：外資已拉高指數、不排除出現回檔

77乳加餅乾維持雙位數成長　宏亞佈局伴手禮搶攻體驗經濟

郭台銘赴陽光汽車美容中心體驗　再喊「100億身心障礙保險基金」

台大學生會選舉索名冊遭校方以《個資法》拒　國發會出面釋疑

房子小換大就能重購退稅？　代書：土地價值超過才可以

中止憲法觸犯「叛國罪」！巴基斯坦前總統遭「判處死刑」

「喜歡你，乖乖聽話」！摩鐵性侵女員工　惡老闆辯：她拉我的

她6年前遺失身分證　近日驚覺「多了個老公」房子也不能買

李佳芬稱「無數人看到韓國瑜會下跪」　王定宇揭2大謊言：誤認紫衣妙蟬？

安東尼全能秀砍23+8搧3鍋　拓荒者推特：現在這是甜瓜粉絲帳號

有轉機了！金石堂北新店、天母店決定不收了　找房東談續約

慘！西門町旅館霸主名下物業遭法拍　僅百萬店面有人要

冬至快到了！他想試「布丁、拿鐵…」新口味湯圓　網嚐鮮意外推：草莓不錯

中職／樂天首位教頭曾豪駒　劉玠廷：唯一適合人選

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

財經熱門新聞

日圓創1年來新低　換新台幣5萬賺到2張環球影城門票

新年限定刮刮樂「中獎機率100%」　4個頭獎300萬快抱回家

美元匯價創近1年半新低　換新台幣5萬多賺超過2千元

美股再創新高　道瓊上漲200點

為大聯大重披戰袍　文曄董娘：沒想過要打這一仗　

勞動部清查張綱維公司結果今出爐　勞長許銘春10點說明

快過年了...宏達電驚傳裁員！總公司回應了

北市最便宜！家樂福北投店　周圍房價僅3字頭

紙鈔發行量大增卻消失無蹤　各國央行想破頭找現金流向

飯店女王賴英里轉戰航空業　本月將掌騰達航空董座

鴻海再加碼27億元　展現投資威州決心

福衛五號CP值大勝百億等級的WorldView-2

台股改寫近30年新高！　收盤上漲157點收12,097點

更多熱門

相關新聞

回國民黨選主席？　郭台銘：1/11後再問

回國民黨選主席？　郭台銘：1/11後再問

前立法院長王金平16日自爆，鴻海集團創辦人郭台銘日前訪美當天曾致電問他，要不要選國民黨主席？他回應「不會」。對此，郭台銘17日受訪表示，有跟王金平接觸，但對方說不會選，至於自己是否會回國民黨選黨主席？等1月11日後再說。

2020是「宋主席」的契機？

2020是「宋主席」的契機？

高嘉瑜認同郭董「0到6歲國家養」

高嘉瑜認同郭董「0到6歲國家養」

柯文哲距離「總統府」越來越遠？

柯文哲距離「總統府」越來越遠？

觀望中美貿易戰發展　郭台銘連續5個月緊握鴻海持股不變

觀望中美貿易戰發展　郭台銘連續5個月緊握鴻海持股不變

關鍵字：

永齡基金會郭台銘劉宥彤蔡沁瑜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

即／台北市長選舉官司　丁守中敗訴確定

被迫失業　員工碾碎3000支iPhone

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面