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77乳加餅乾維持雙位數成長　宏亞佈局伴手禮搶攻體驗經濟

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▲77乳加巧克力製造商宏亞食品今（17）日舉行法人說明會，董事長張云綺親自率領團隊進行簡報。（圖／記者林淑慧攝）

▲77乳加巧克力製造商宏亞食品今（17）日舉行法人說明會，董事長張云綺親自率領團隊進行簡報。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

77乳加巧克力製造商宏亞食品今（17）日舉行法人說明會，董事長張云綺表示，77餅乾系列持續透過新品與廣宣活動，帶動市場銷售；依據尼爾森調查，今年以來宏亞77餅乾銷售年增12.9%，優於整體市場3.7％的成長率。

張云綺表示，食品界近年掀起優質、少添加的健康風，宏亞旗下77系列餅乾也迎合消費者對「健康」零食的需求，巧克力季新品不僅使用創新原料，更結合珍珠奶茶等流行元素開發新品，提高產品價值。

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▲依據尼爾森調查，今年以來宏亞77餅乾銷售年增率達12.9%，優於整體市場3.7％的成長率。（圖／記者林淑慧攝）

▲依據尼爾森調查，今年以來宏亞77餅乾銷售年增率達12.9%，優於整體市場3.7％的成長率。（圖／記者林淑慧攝）

依據Kantar survey調查，宏亞食品透過產品升級、跨品類聯名及季節限定商品，讓乳加系列以年增24%的雙位數成長，躍升為消費者觸及數成長最快速的品牌之一。

為搶攻年輕族群需求，宏亞旗下的高端喜餅也以客製化組合搶市，「禮坊」品牌則以法式點心推出伴手禮系列，另也投資開設位於高雄的旗艦店，預計明年一月開幕，以增加來客提袋率，並搶攻體驗經濟。

▲77乳加巧克力製造商宏亞食品今（17）日舉行法人說明會，董事長張云綺（右二）親自率領團隊進行簡報。（圖／記者林淑慧攝）

▲77乳加巧克力製造商宏亞食品今（17）日舉行法人說明會，董事長張云綺（右二）親自率領團隊進行簡報。（圖／記者林淑慧攝）

展望後市，張云綺表示，宏亞期許自身成為台灣美味零食的領導者，與幸福食育的傳播者，內部也訂定五年計劃，至2025年前除了搶攻中國大陸市場外，也將佈建新興國家市場，以擴大外銷挹注公司營運表現可期。

依據財報，宏亞食品資本額約10.8億元，員工人數約787人；2018年合併營收達19.73億元，營業毛利為5.27億元，年增約27%，每股稅後盈餘（EPS）為0.12元。

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