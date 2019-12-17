臉部辨識登機超快速　日本迎東奧遊客盼縮短等候時間

▲台灣的快速通關系統。（圖／內政部移民署提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

透過臉部辨識技術在機場出入境已經不是什麼新鮮事，但日本為了迎接2020東京奧運的旅客，將此技術加以應用在行李檢查與登機流程上，大大節省時間，成本約為32億日圓，由今年1月起新實施的「國際觀光旅客稅」來承擔，目前預計在成田、羽田及關西國際機場實施，於2020年春天上路。

根據日經新聞報導，旅客可以在機票劃位時拍攝自己臉部的照片，並確認拍攝的照片與護照上相符，就可以製作成一種ID（Identity），登機證和護照資訊都可以加入其中，接著在行李檢查的過程或是在登機門登機時，都可以不用再出示護照與登機證，有助於舒緩排隊人潮。

▲成田機場採用NEC公司的臉部辨識系統。（圖／NEC）

今年新增的「國際觀光旅客稅」，無論國籍為何，只要出境日本就會被徵收每人1000日元（約台幣275元）的稅，連本國籍人士也不例外，並以個人為單位、單次離境日本來計算，也就是說離境5次就必須繳納5000日元的稅金，當購買機票時，這筆費用就會包含在機票裡了。

根據統計，外國旅客在2018年訪日人數達3119萬人次創下新高紀錄，日本政府希望在2020年達到4000萬名外國旅客的目標，臉部辨識技術就有助於進度的推進。此外，日本也將實施一項新措施，將派遣入境審查官至外國的機場，事前為即將入境日本的旅客審查，有望能縮短入境的時間。