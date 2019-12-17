亞馬遜禁第3方賣家使用FedEx陸運出貨　嫌速度太慢！

▲亞馬遜禁止賣家對Prime會員使用FedEx Ground出貨 。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

根據《華爾街日報》報導，亞馬遜在聖誕節前夕閃電宣布，自本周起禁止第三方賣家使用聯邦快遞（FedEx）陸運替Prime會員出貨，主要原因是FedEx陸運效率低落，亞馬遜為了避免影響對Prime會員服務品質，才做出此決定。

據悉，亞馬遜自家販售的商品，早已停用FedEx陸運服務，但有些第三方賣家仍可讓Prime會員選擇FedEx運送。這些賣家銷售的商品占亞馬遜網站銷售總數一半以上，但亞馬遜現在表示，在FedEx陸運效率提升前，暫時不開放第三方賣家使用，以確保能夠管理聖誕節前的送貨截止時間。

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FedEx也證實了此消息，該公司發言人聲明稱：「雖然這個決定只會影響少數託運人，但會導致小企業在需求最高的發貨日的選擇受到限制，並可能損害其滿足客戶需求和管理業務的能力。FedEx陸運隨時準備好為客戶提供支援，並將在聖誕購物季繼續交出優異的服務量」。

亞馬遜拒絕對此發表評論，但就亞馬遜而言，該公司一直在推動自家的配送服務。今年5月，公司CEO貝佐斯（Jeff Bezos）在肯塔基州斥資15億美元打造最新航空樞紐，並計劃2021年開始運作。這個空中樞紐可容納50架飛機，預計可進一步降低亞馬遜對FedEx、UPS優比速國際、美國郵政服務的依賴程度。