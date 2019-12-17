失業爸獨養1母2子！「太餓」偷食物塞兒書包　愛心男扔白色信封結局超催淚

實習記者曾筠淇／綜合報導

韓國仁川一家大型超市日前發生了一起竊盜案，有一名34歲父親偷偷把食物塞進12歲兒子的袋子裡。警方得知後，這名父親不斷道歉，表明是因為「太餓了」才會犯錯，加上失業半年的他，要照顧年邁的母親及年幼的2個兒子，實在難以謀生。店家與警察聽後都感到十分同情，員警甚至還請父子倆吃飯，結局賺人熱淚。

據韓國《中央日報》報導，12月10日下午4時許，位在仁川的大型連鎖超市「韓亞龍」（Han-mart）發生竊案，一名34歲的父親縮在店內角落猶豫片刻，最終還是與12歲的兒子偷偷將東西裝進袋內。店內員工從監視器看到後，便即刻報警。

▲34歲的父親因經濟狀況不佳，進超市偷東西吃。（示意圖／取自Pixabay）

經調查，兒子的書包內裝有2盒牛奶、6顆蘋果和一些飲料，價值約為1萬韓元（約新台幣257元）。這名父親在接受調查時不斷道歉，哭著說「我太餓了」，所以才會做錯事，而原本開計程車謀生的他，因為糖尿病、甲狀腺疾病的緣故，已經長達6個月沒有工作，然而卻要養育7歲和12歲的兒子，並照顧年邁的母親，生活實在難以支撐。

店家在聽聞後，實在不忍心讓父子倆受到懲罰，而警方則是請兩人到附近餐館用餐。在用餐期間，有另一名中年男子見狀，便扔了一個白色信封在父子倆的餐桌上，裡面竟裝有現金20萬韓元（約新台幣5140元）。事後，警方透過行政福利中心替這名父親安排工作，同時也幫助他的兒子獲得免費的「飯卡」。