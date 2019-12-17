謝金河：競爭集中化的造山運動　台灣產業正在走向全球

▲台灣的矽晶圓產業與被動元件產業正在突破。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

常在臉書針對財經時事做評論的財信董事長謝金河，今（17）日以「競爭集中化的造山運動」為題，援引聯發科的蔡力行表示：「半導體是台灣的護國神山，經營者要對自己的公司有信心，這是產業奮起的第一步。」從這個現象來看，台灣走向世界，這正是躍升的新里程碑。

謝金河表示，過去30年台灣的電子產業多數只是把生產基地搬遷至中國，充分使用中國廉價勞力。雖然衝大營收，但市值與獲利不增反減，電子五哥是代表作。這兩年，台灣的產業開始走向世界，台積電一馬當先，新製程領先全球，現市值衝到9兆新台幣，躋身市值排行全球第16大企業；聯發科盯住高通奮起直追，今年表現可圈可點，市值也將超越7000億新台幣；大立光一直執全球變焦鏡頭牛耳，玉晶光也翻身了。

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謝金河寫到，雖目前矽晶圓產業與被動元件產業的龍頭均是日系大廠，但台系大廠往上追進的力道會逐漸彰顯。全球矽晶圓大廠排名，信越半導體排行第一，而台灣的環球晶已超越Sumco，坐上第二名的位置。

他表示，信越市值5.1兆日圓，在光罩、光阻劑、矽利光都是世界第一，已是巨霸中的巨無霸；Sumco經營相對保守，台灣的台勝科是Sumco的子公司，Sumco市值5378億日圓（約1480億新台幣）；而環球晶股價379.5元，市值1659.4億新台幣，約5984.6億日圓，已經正式超越Sumco，成為全球矽晶圓廠老二的位置。

接著謝金河又指出，在被動元件產業，國巨在陳泰銘的帶領下，從去年1310元跌下，現在爬到389.5元，市值1670.9億新台幣，約6027億日圓，已打敗太陽誘電的4069億日圓。陳泰銘努力拚購，這兩年努力併入Pulse等大廠，有機會挺身進入被動元件產業的前三大。

目前Murata排行全球被動元件廠第一，市值4.47兆日圓，Keocera以約2.83兆日圓居次，第三是TDK約1.63兆日圓。

謝金河指出，這種產業造山運動正在台灣慢慢發生，台灣的經營者不再是單向鎖定中國，而是面向全球。最近郭董的美國行，除了到白宮與川普會面，也去見了Google新的執行長Sundar Pichai及微軟的Nadella，他們兩位都是印度人，「這是很有啓示性的。」

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