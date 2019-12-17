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證交所、期交所及臺指公司聯合發布新指數　推動金融市場生態共榮發展

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▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

▲ 台灣證券交易所。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

臺灣證券交易所（證交所）旗下子公司臺灣指數公司（臺指公司）與臺灣期貨交易所（期交所）將於明（18）日上午舉行「臺灣股市期權策略系列指數發表會」，正式發表首波三檔指數-「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」及「智慧投資多因子30市場中立指數」。

本次發表會將結合「臺灣股市期權策略系列指數」啓動儀式及專題演講等內容，介紹臺灣股市期權策略系列指數之編製與應用，及對臺灣指數化投資市場未來發展的意義及影響。

請繼續往下閱讀...

「臺股期貨指數」係參考臺股期貨契約（簡稱臺指期）各期契約商品未平倉結構，運用期貨到期轉倉之方法編製，以近月臺指期最後交易日之前五天，每天以等權重方式分批轉倉至次近月臺指期契約，維持多頭部位的延續性，以期將長期持有多頭部位之投資績效給予指標化。本檔指數希望可幫助投資人衡量持續投資近月臺股期貨契約之長期績效，也可以作為簡易複製發行量加權報酬指數績效的方式，適合對市場走勢有樂觀預期的投資人應用，並可供業者發行指數金融商品，如ETF、ETN、指數權證等。

▲▼期交所。（圖／記者余弦妙攝）

▲ 台灣期貨交易所。（圖／記者余弦妙攝）

「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」設計源自於「掩護性買權策略（Covered Call）」，為以股價指數做為現貨的投資組合，再與選擇權結合的策略型指數。該指數以持有標的股價指數「發行量加權股價指數（加權指數）」成分股組合複製標的指數績效、再賣出加權指數之買權，藉著買權權利金收益而對大盤下跌風險有所「掩護」。但需留意此策略可能犧牲部分高額報酬，以換取權利金收益，期能降低股市下檔風險。

「智慧中立指數」則運用「市場中立策略（Market Neutral）」，持有股價指數成分股組合，收取現金股利再投資，並賣出避險比例之可代表股市風險的指數，為結合股價指數與期權指數的組合型指數。「智慧中立指數」之主要核心元件-「智慧多因子30指數」，係利用財務指標、股價動能與市值篩選，再結合低波動、價值及品質等搭建多因子股票投資組合，具有報酬相對穩定且殖利率優於大盤之特性。「智慧中立指數」之組成以持有「智慧投資多因子30指數」多頭部位，再賣出避險比例之「臺股期貨指數」;長期而言，期能達到不受市場多空影響並追求相對穩定之投資績效，適合追求波動度與報酬表現皆相對平穩之投資人。

「臺灣股市期權策略系列指數」的編製不僅將傳統機構法人或對沖基金的策略績效指標化，更透過指數將期貨、選擇權現貨化，目前已有投信、證券商等多家業者有意願追蹤首波三檔指數發行金融商品，期未來能增益股票、期貨市場之流動性，同時擴展指數化投資的新應用。

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