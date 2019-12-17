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台股大漲逾百點衝破1萬2000點　顧立雄：市場並非「萬里無雲」

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▲▼股市,股票。（圖／記者黃克翔攝）

▲台股今天大漲逾百點，一舉衝破1萬2000點關卡，金管會主委顧立雄對此指出，仍要居高思危、戒慎以對。（圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股今（17）日大漲157.24點，收在1萬2097.01點，一舉突破1萬2000點關卡，金管會主委顧立雄對此表示，在整體環境基本面佳、資金寬鬆帶動下，帶動台股攀上高點，不過並非後續整個市場都是「萬里無雲」，仍有許多不確定的風險，因此要居安思危、戒慎以對。

金管會主委顧立雄今天視察星展銀、兆豐銀雙語示範分行，他會後受訪時指出，整個環境的基本面佳、台股殖利率表現、資金寬鬆及中美貿易戰達成階段性協議等4大因素，有助帶動台股往上攀升。

請繼續往下閱讀...

不過，顧立雄提醒，後續來看中美貿易戰並不是完全停歇，只是達成階段性協議，不代表市場未來都是「萬里無雲」，依然存有不確定的風險。

顧立雄說，面對資本市場1萬2000點的環境，依然是要居高思危、戒慎以對，希望股市能夠平穩發展，市場健全性仍是金管會最為重視的部分。

站在監理立場，顧立雄強調，面對不確定因素，必須要審慎加強面對，最重要的是增強經營韌性，當主委2年多以來，他感受到金融環境變化很快，金融科技挑戰和相關不確定的風險，增加面對挑戰的韌性，不管是風險控管或金融創新都要加強，希望金融業持續發展，進一步帶動實質發展。

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