台股改寫近30年新高！雙王領軍上攻　收盤上漲157點收12,097點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（17）日開平走高，早盤即突破1萬2千點大關，並持續向上攻漲，盤中漲逾百點，並且突破1990年3月高點紀錄，收盤上漲157點或1.32%、收在12,097點，成交量1547.75億元。

台股在今日改寫新一階段的歷史紀錄，突破1990年3月高點12,065點，接下來要挑戰的就是1990年2月的台股歷史高點12,682點。

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台積電（2330）開低走高，收盤收在345元、上漲2.68%，再度刷新歷史新高紀錄；股王大立光（3008）也在今日站上5000元大關，收盤上漲4.24%，收5040元；鴻海表現相對較弱，收在平盤91.6元。

▲ 台股收盤12,097點，創下1990年3月高點12,065點、近30年以來新高。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

觀察類股表現，今日各大類股漲多跌少，電子、傳產、金融類股齊揚。其中半導體、光電、汽車等類股指數漲幅在2%以上。

半導體類股大漲2.54%，除了有台積電的推升之外，IC設計龍頭聯發科（2454）在近期不斷走揚，今天收盤上漲4.19%，收在460.5元。誠創（3536）上漲8.38%、瑞昱（2379）、南亞科（2408）、立積（4968）、聯電（2303）漲幅在2%~5%之間；達能（3686）、世芯-KY（3661）、致新（8081）、易華電（6552）等個股收黑。

除台股外，亞股亦獲美股創高激勵走揚，南韓綜合指數、上證指數、恆生指數都上漲1%以上，日經指數也維持漲勢。