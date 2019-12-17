影／微電影介紹台灣新創事業　把復健變成小遊戲打入銀髮族

記者陳心怡／台北報導

星展銀行微電影《Sparks點亮星光》以貼近人們生活為主題，第二季第5集是把台灣新創事業龍骨王，向台灣及新加坡醫院敲門過程中的辛苦與突破，搬上微電影。在《雲端最有錢》節目中，龍骨王創辦人陳誌睿也分享如何將科技結合的復健系統PAPAMAMA推廣到醫院，提供中風、帕金森氏症等神經受損患者、骨科術後，全方位的復健訓練。

《點亮星光Sparks》第二季第五集，「銀髮新時代」故事講述星展銀行職員的爸爸意外受傷，但不肯配合復健，幸好公司遇到一位新創年輕人，也就是台灣新創事業龍骨王創辦人陳誌睿，他運用創新科技幫助年長者活得更健康活躍，並扭轉社會對年長者的刻板印象。

陳誌睿說：「龍骨王結合體感偵測技術及雲端功能，開發具有趣味性的復健訓練軟體，讓病患在家裡就可以做復健，免於奔波往返醫院；另外，也提供治療師臨床數據分析，讓治療師能系統化地分析、管理病患的病情」。

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陳誌睿表示，許多老年人不願意出門復健，但透過簡單有趣的小遊戲，讓長輩們不僅獲得趣味，同時又達到復健效果，一舉兩得。目前龍骨王的復建系統已廣泛被國內醫學中心及指標性安養機構採用，同時也積極往海外拓展，已獲中國大陸、新加坡等地機構購買，並持續朝日本、美國等重要市場前進。