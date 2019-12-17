尾盤敲進一筆8950張大單！台積電帶量上衝345元歷史新高　市值突破8.94兆元

▲台積電股價再創歷史新高，來到345元。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）領軍多日，緊緊熄火一個交易日，今（17）日再度攻高，早盤以335元平盤開出後，盤中帶量走堅，盤中10點53分突破340元後，12點53分來到前高343.5元，漲7.5元或2.23%；收盤前1點30分敲進一筆8950大單，來到345元，漲9元或2.67%，市值一舉突破8.94兆，強勢問鼎9兆市值規模。

台積電ADR周一漲0.29美元或0.5%，收在58.54美元，高出台北交易溢價5.05%。

請繼續往下閱讀...

受到美國聯準會（Fed）持續保持寬鬆，中美貿易情勢近日趨向正面加上美中達成第一階段貿易協議，美股四大指數再度走高，其中標普500指數更是突破歷史新高，市場氣氛大好，加上資金不斷注入權值股等外在環境因素下，台積電上週連日攻高，上周五更一舉突破340元、達343.5元，本周一股價稍作休息，今日再度點火，帶量攻堅，光是今日成交量已達406445張。

由於5G手機、5G基地台、伺服器、CIS感測元件晶片等需求強勁，讓7奈米產能持續供不應求，讓台積電持續在7奈米產能吃緊，甚至有供應鏈表示，7奈米製程交期要超過100天，讓供應鏈為了等貨，付出慘痛代價。

受惠AMD、高通、聯發科等客戶拉貨，7奈米製程需求暢旺，加上5G晶片訂單滿載，市場看好第4季營收將同步創歷史單季新高；由於7奈米產能滿載，造成供應商要排隊等產能釋出，市場預期，台積電業績點火將延續至明年第1季，喜迎淡季不淡榮景。