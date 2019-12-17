媲美星港新財管方案設「差異化管理」機制　顧立雄提2點說明

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會即將推出「媲美星港財富管理新方案」，也是近年來罕見鬆綁法規、開放金融商品。金管會主委顧立雄今（17）日表示，國銀設下5大標準，「不希望每家銀行都有糖吃」，避免出現風控不足的可能性，甚至是出現削價競爭，至於上路時間，則會盡快讓銀行申請。

金管會昨天下午邀集各大銀行、公會召開公聽會，對於國銀設下5大門檻，包括風險控管機制、守法性、財管管理資產、財務健全性、營業務能力、投入資源，至於外銀也有3大門檻，包含在台灣要有一定的深耕發展等。

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄今天受訪時表示，昨天頒布該辦法草案，在公聽會上聽取銀行、銀行公會、信託公會等各界意見，提供許多寶貴意見，做為日後修正該辦法的參考。

顧立雄指出，現在外界較多的意見是差異化管理，由於不是所有銀行都可以做這項業務，特別外銀有很多意見是認為該標準太過嚴格，不過如果銀行認為這項標準過於嚴格，應該要有怎樣的標準才公平，也可以提供金管會參考。

顧立雄進一步說明，國銀設下5大門檻主要考量為風險控管機制、健全性與相當程度的手法性，至於外銀設下3大門檻，則是需在台灣有一定的深耕發展，他認為這方案不是鼓勵外銀在國外經營理財服務，而是鼓勵外銀在台深耕發展，而國內銀行則不希望「每家銀行都有糖吃」，造成風控不足的可能性，甚至是削價競爭的狀況。

按照市場推估，可入選的銀行約有17家，其中公股行庫只有3家，外界關注是否對行庫不公平，顧立雄則說，政策目的趨向讓銀行努力達到一定的門檻，只要符合條件都可以來申請，希望讓行庫資本適足率可以提高，守法性與經營健全性都可以達到標準，由於該方案是3年為期，因此若核准後發現該銀行有資本弱化的現象，將會進行重新檢視，希望努力達到一定的門檻。

至於銀行對於金融商品鬆綁是否有不同的意見，顧立雄指出，各家銀行都有體認到現階段已鬆綁很多，「每家銀行都來爭取，表達對於條件沒達到，不能申請而感到惋惜」。至於何時上路，他說，由於這是新辦法，外界提出關於文字和相關實質內容的調整意見多，需要給銀行局作業時間，會盡快讓業者來申請。