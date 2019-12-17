金管會與遠航「官商勾結」？　顧立雄：不要鬼扯一通

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

遠航風暴持續延燒，最大債權銀行合庫也捲入其中，金管會遭點名發函給合庫，不必理會民航局示警的財務風險；金管會主委顧立雄（17）對此提出2點澄清，「請相關媒體要審慎查證，不要鬼扯一通」。

遠東航空上周爆出停飛烏龍，引起多位立委關注民航局發現遠航有財務風險，發文請金管會提醒合庫銀行留意，隨後銀行局也函轉給合庫。此外，金管會也在2018年1月及5月做過2次金檢，但並非有涉及不法的情形，卻發現有貸後管理、關係人交易等缺失，要求合庫進行改善。

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對於被控金管會要求合庫不必理會民航局的提醒，金管會主委顧立雄對此澄清，「我們哪有說不必理會，反而是要求要遵守授信5P原則」，對於金管會涉及官商醜態的說法，直言「這能聽嗎？」

顧立雄進一步說明，首先在當時針對貸後管理部分，金管會有察覺遠航將款項交給關係人，就這部分已發函請合庫改善，合庫也在2017年進行改正，甚至到2018年已經完全改正，也就是說關係人已將相關資產完全移轉給遠航，如此一來這個問題就沒有了，因此「隱藏錢」的說法是不對的。

再者，顧立雄指出，金管會將民航局的函轉給合庫，「如果我們要隱藏錢是為了要幫忙遠航，照道理並不會把函轉給合庫，我們轉給合庫就是要進一步5P原則查明，我沒辦法接受這樣的講法」。