聯合國女員工控訴高官「抓屁股強吻」　自己反遭解僱

記者丁維瑀/綜合報導

聯合國愛滋病聯合規劃署(UNAIDS)政策顧問布羅斯特倫(Martina Brostrom)去年公開指控,她受到聯合國助理秘書長性騷擾,遭強吻又抓屁股,長官還要求她不要發聲。如今她表示自己被開除,原因是組織要報復她提出性騷擾指控。

CNN報導,布羅斯特倫去年3月揭露,已離任的助理秘書長勞雷斯(Luiz Loures)2015年時不當觸摸與強吻她,上司還試圖說服她不要提告。她近期表示由於受到報復,聯合國在13日開除她,自己沒有犯下任何違反規則的行為,「這就是聯合國對舉報騷擾者的女性所做的,只想把我趕出組織。」

聯合國愛滋病規劃署並未證實解僱布羅斯特倫,但經過獨立調查後,發現兩名工作人員濫用組織的資金與資源,還參與包含不當性行為的活動,兩人都被開除。該單位發言人巴頓諾特(Sophie Barton-Knott)說,針對員工進行的調查,與布羅斯特倫提出的性騷擾指控無關,「任何關於報復的主當,都缺乏根據且具有誤導性。」

