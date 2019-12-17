福衛五號影像成果大公開！　太空中心：CP值大勝造價百億元的WorldView-2

▲福衛五號影像成果大公開。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

國研院太空中心操控的福衛五號，自2017年升空以來，一度遭遇影響失焦問題，但專案團隊突破重重困難，自去（2018）年9月開始試營運，至今1年3個月，已拍下數萬張的影像，太空中心今（17）日將拍攝影像於水底地形和水稻監控的應用成果大公開，且在精準度相近的情況下，福衛五號在CP值上大勝美國的高解析光學衛星WorldView-2。

首先是在產製水底地形的成果。水底地形應用相當多元，包括生物分布、環境監測、災害管理、動物棲息地、產製地圖、導航等六個項目。

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中央大學太空及遙測研究中心副教授黃智遠表示，要製造水底地圖有聲納、空載測深光達、光譜反演、立體對測量等幾種方式，福衛五號仰賴的是其中的「光譜反演」方式，來產製圖像，具備幾項優點，包括可測近岸的水深、可時序監測、無須現地量測、僅需要單張影像等；但同時也受限影像品質，以及受限水體穿透距離等，會影響測量的精確度。

黃智遠表示，以福衛五號在2月9日拍攝東沙環礁海域和WorldView-2拍攝的影像相比，WorldView-2的精確度略優於福衛五號，但兩者精度差異在40公分內，顯示在訓練資料品質佳的狀況下，福衛五號反演的水深成果精度與超高解析度衛星影像成果相當。

在精準度相近的情況下，福衛五號在造價成本、體積重量部分卻大勝WorldView-2。

太空中心主任林俊良表示，WorldView-2是美國Digital Globe公司擁有的第三顆高解析度衛星，造價4億美元（約新台幣120億元），發射重量為2800公斤；福衛五號造價為56.5億元，發射重量為450公斤。換言之，福衛五號造價僅WorldView-2的二分之一，體積更不到五分之一。

影像價格部分價差更驚人，林俊良透露，福衛五號一張5000元，WorldView-2的影像一張達50萬，兩者價差100倍。然而在同面積可見度部分，WorldView-2可提供的解析度在黑白可達50公分、彩色可達2公尺的影像；福衛五號則是提供黑白2公尺、彩色4公尺的影像，WorldView-2精確度優於福衛五號。

林俊良表示，從像素和精確度來看，WorldView-2優於福衛五號，但就像買車，有賓士或國產車，看什麼用途就開什麼車，福衛五號是高CP值的選擇。

▼國研院太空中心主任林俊良。（圖／記者周康玉攝）