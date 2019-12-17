講英語可通！兆豐董座張兆順訂目標　明年10家、2028年全雙語分行

▲兆豐銀董事長張兆順。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了拚國際化，金管會力推銀行設立雙語分行，提升台灣競爭力，而金管會挑選兩家銀行的分行為雙語示範行，其中一家即為兆豐銀行台北天母地區的雙語分行。兆豐銀董事長張兆順也訂立目標，預計明年要設立10家雙語分行，大台北地區8家、中部、南部各1家；另外到2028年將採全分行為雙語分行。

配合政府推動「2030雙語國家政策發展藍圖」金管會主委顧立雄、國發會副主委鄭貞茂與財政部次長阮清華今（17）日率隊到兆豐銀行天蘭雅分行進行視察。張兆順表示，兆豐銀身為台灣最國際化的專業銀行，未來將在既有的外語優勢基礎上，將持續提升員工的外語能力，逐步推展至國內其他分行，帶動國內銀行的國際視野。

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根據兆豐銀的統計，扣除中國大陸、印度、菲律賓、泰國和越南等國家的外籍客戶，大約有1萬820戶，其中北部地區有近8000戶、中部地區1500多戶、南部地區也有1300多戶。

張兆順表示，蘭雅分行為雙語示範行，預計明年要設立10家雙語分行，依據客戶的分布情況，北部設立8家、中部與南部各設立1家。

第二階段是2021年到2024年要設立59家，占全國分行的一半以上；至2028年就會採全國都是雙語分行。張兆順表示，即使是要達到全國雙語分行，也不是每一家分行都是大規模的採行雙語，而是會視客戶的結構、規模和需求配置，但起碼1家分行會有1個以上的雙語人才。