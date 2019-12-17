公廁衛生紙老是憑空消失！他突撞見「袋鼠作案」...傻問：你在幹嘛阿

實習記者賴韻如／綜合報導

澳洲一處公園內公廁的衛生紙總是會憑空消失，讓不少想「方便」一下的民眾非常困擾，但一直找不到「兇手」。直到某天，一名男子進入廁所，恰好撞見「犯案現場」，這名兇手被抓包後無辜又呆萌的眼神讓他哭笑不得，決定把畫面錄下上傳。

這段50秒影片是由網友「Donna J」於3年前上傳至youtube，沒想到近日再度被網友分享。從影片中可以看到，一名男子進入廁所時，竟發現一隻袋鼠躲在裡面，牠雙手緊抓著衛生紙、嘴巴還叼著吃到一半衛生紙，一看見有人前來，立刻眼神定格，但還是不忘繼續咀嚼牠的「衛生紙大餐」，模樣相當呆萌。

▲▼袋鼠被抓包後嘴裡還叼著衛生紙。（圖／翻攝自YouTube／Donna J）



該名男子隨即詢問，「你在幹嘛阿？」沒想到袋鼠完全不予理會，咀嚼完嘴裡的衛生紙後，不慌不忙地再度轉頭享受大餐，這也讓男子哭笑不得，決定將這部滑稽的影片錄下上傳。

這部影片曝光後立即引發網友熱議，大家紛紛留言表示，「看過最萌的兇手！」、「這下可終於找到兇手了....」、「直接放棄逮捕」、「原來就是牠害我上完廁所很尷尬」、「都不知道原來袋鼠還會吃衛生紙阿」、「牠一轉頭的眼神好呆好可愛啊！」、「雖然上廁所沒衛生紙真的很尷尬，但我原諒牠」。