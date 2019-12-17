月經不是詛咒！CNN年度英雄翻轉衣索比亞　80萬婦女受惠

▲CNN《2019年度英雄》得主梅布拉圖（Freweini Mebrahtu）。（圖／翻攝自推特／@unfoundation）



記者張方瑀／綜合報導

CNN日前公布《2019年度英雄》得主，來自衣索比亞的梅布拉圖（Freweini Mebrahtu）以最高票當選。梅布拉圖透過製造可回收利用的「月經墊」，幫助該國少女能夠擺脫經期汙名，能夠繼續上學改善生活困境。她領獎時表示，這是為了全世界所有的女孩與婦女的尊嚴。

女性經期在先進社會中，也許是再正常不過的事，但對於住在非洲衣索比亞農村地區的女孩來說，月經代表著「詛咒」、「可以結婚了」，這不僅讓當地女性無法用有正確的衛教觀念，也會阻礙她們就學，因此在美國學習化工的梅布拉圖，在2005年決定返鄉幫助這些女性。

梅布拉圖設計了一款可以重複利用的「月經墊」，申請專利後，透過自己的工廠聘請了當地婦女，生產了至少75萬個月經墊。再將這些月經墊賣給非政府組織，免費分送給當地的女性，讓她們不用因為買不起、買不到衛生用品而放棄就學或改善生活。

"Reach out and help your sisters. Wherever you are, together we can make this issue a thing of the past." #CNNHero Freweini Mebrahtu is stamping out the stigma surrounding menstruation — all while paying women premium wages. https://t.co/Ae0lyQdDY0 pic.twitter.com/2G7cyaUYO6 — CNN Heroes (@CNNHeroes) December 9, 2019

除此之外，梅布拉圖也與非營利組織「月經尊嚴」（Dignity Period）合作，至今已發過15萬組月經墊，並在各個校園、村落進行演講推廣，教導當地民眾月經並不可恥，是非常自然的生理現象。該組織統計，至少有80萬人受惠於這項衛生產品，且與「月經尊嚴」合作的學校，其女性入學率增加了75％。

作為2019年CNN年度英雄，梅布拉圖可以獲得10萬美元（約台幣301萬元）的獎金。梅布拉圖也在領獎時感動到無法言語，她表示，「月經並非詛咒，這也是為了全世界所有的女孩與婦女的尊嚴。」

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