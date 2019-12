月經不是詛咒！CNN年度英雄翻轉衣索比亞　80萬婦女受惠

▲CNN《2019年度英雄》得主梅布拉圖(Freweini Mebrahtu)。(圖/翻攝自推特/@unfoundation)



記者張方瑀/綜合報導

CNN日前公布《2019年度英雄》得主,來自衣索比亞的梅布拉圖(Freweini Mebrahtu)以最高票當選。梅布拉圖透過製造可回收利用的「月經墊」,幫助該國少女能夠擺脫經期汙名,能夠繼續上學改善生活困境。她領獎時表示,這是為了全世界所有的女孩與婦女的尊嚴。

女性經期在先進社會中,也許是再正常不過的事,但對於住在非洲衣索比亞農村地區的女孩來說,月經代表著「詛咒」、「可以結婚了」,這不僅讓當地女性無法用有正確的衛教觀念,也會阻礙她們就學,因此在美國學習化工的梅布拉圖,在2005年決定返鄉幫助這些女性。

梅布拉圖設計了一款可以重複利用的「月經墊」,申請專利後,透過自己的工廠聘請了當地婦女,生產了至少75萬個月經墊。再將這些月經墊賣給非政府組織,免費分送給當地的女性,讓她們不用因為買不起、買不到衛生用品而放棄就學或改善生活。

"Reach out and help your sisters. Wherever you are, together we can make this issue a thing of the past." #CNNHero Freweini Mebrahtu is stamping out the stigma surrounding menstruation — all while paying women premium wages. https://t.co/Ae0lyQdDY0 pic.twitter.com/2G7cyaUYO6