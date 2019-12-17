紙鈔發行量大增卻消失無蹤　各國央行想破頭找現金流向

▲ 鈔票發行量增卻大量消失，促使各國央行找尋鈔票下落。（圖／123rf）

記者李瑞瑾／綜合報導

現在發行的鈔票比從前任何時候都多，但這些鈔票似乎正在消失，各國中央銀行不知道它們為什麼、去了哪裡，因此開始扮演偵探，試圖破解謎團。尤其在信用卡和手機應用程式支付的比例激增之後，社會和公司都變得無現金化，讓這個難題尤其難解。

華爾街日報報導，據美國聯準會的數據，去年美元的流通量達到約1.7兆美元（1美元面額的紙幣流通價值為124億美元；100美元面額的則為1.3兆美元）。這比2013年的1.2兆美元還要多。

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聯準會經濟學家Ruth Judson在2017年的一篇論文中寫道，到2016年底，約有60％的美國貨幣和約75％的100美元鈔票已經離開美國，總計約有9000億美元留在海外。報告中指出，這些停泊在海外的資金，可以為抵禦經濟動盪提供一些保護，特別是在那些金融體系不穩定的國家。

華爾街日報形容，「跟隨金錢的流向，也可能著遇到一堆雜亂無章的角色，這些角色在偵探小說中看起來並不奇怪」。美元鈔票通常是犯罪集團和詐騙集團的重要資產；另外，美元也受到那些擔心金融體系未來會崩潰的收藏家的歡迎。

各國央行追尋遺失的鈔票，不僅僅是為了滿足自己的好奇心，若中央銀行不知道哪裡有多少現金，他們可能會印製過多的貨幣，並產生通膨過高的風險。

德國央行國家分析中心負責人Sven Bertelmann說，「人們將錢藏在各處」。有時，鈔票被埋在花園中，然後開始分解，或者隱藏在閣樓中，被老鼠用來築巢。Bertelmann說：「人們一次又一次地把錢裝在信封裡，然後又不小心撕碎，我們用鑷子拾起鈔票，然後像拼圖遊戲一樣將它們放在一起。」 德國央行認為，有超過1500億歐元在德國境內被囤積著。

▲ 許多現金都被人用各種方式積纂著。（圖／pakutaso）

澳洲中央銀行行長洛威（Philip Lowe）表示，澳洲已發行鈔票庫存，達到了近50年來新高，並指出，現金的最大用途是儲存財富，在澳洲境內，可能在床下、櫥櫃的後部、保險箱，或世界其他的任何地方。

澳洲央行指出，最好的猜測是，流通的鈔票中只有大約四分之一用於日常交易。經濟中最多有8％的現金用於避稅或非法交易，而多達10％的現金可能會流失，可能是在海灘或沙發墊中損失的76億澳元。

歐洲中央銀行與其他機構，也試圖向公眾尋求幫助。歐洲央行貨幣管理部門和發行部負責人Henk Esselink表示，「所有人都說，他們不是在積纂現金，但是錢顯然在某個地方」。

瑞士央行的官員提出了另一種理論：蓄積的鈔票磨損少，因為它們不被用於日常交易。另外，當利率低，家庭對銀行系統不信任，或人們希望匿名進行交易時，對高面額紙幣的需求往往會增加。瑞士央行官員發現，瑞士法郎的蓄積在2000年左右躍升，這可能是由於擔心千禧年電腦資訊錯亂危機會感染電腦系統、互聯網泡沫破裂，9月11日的恐怖攻擊和歐元的引入等原因，從2007年開始，金融危機也鼓勵人們進一步積蓄。

紐西蘭約有三分之一的新鈔票在2017年流向海外，高於四年前（2013年時）的6％。這種情況發生在旅遊業取代酪農業，成為該國主要的出口成長之時，導致官員們猜測貨幣兌換所起的作用，尤其是在亞洲。在那之後，該銀行只能找出紐西蘭現金約25％的下落。

紐西蘭央行助理行長Christian Hawkesby說，「我們的感覺是，我們與許多其他中央銀行在同一條船上。我們無法完全解釋為什麼現金持有量增加，以及現金流向了何方等問題。」