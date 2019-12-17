北市最便宜！家樂福北投店　周圍房價僅3字頭

▲台北市北投區「家樂福北投店」。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

住家附近的生活機能好的話，日常生活用品的採買便利性就很重要，部分量販店會將量販店、商店街以及餐飲互相結合，把量販店打造成購物商場，房仲業者統計台北市13間大型量販店周邊住宅價量，交易量第一的是萬華區「家樂福桂林店」，而價格最親民的是「家樂福北投店」，周邊房價僅約每坪36.5萬元。

永慶房屋統計實價登錄台北市今年1至10月成交資料，觀察台北市13間大型量販店700公尺內住宅價量，交易量排名第一的為萬華區「家樂福桂林店」，周邊房價約每坪54.3萬元，排名第二的為信義區的「家樂福東興店」和中山區的「大潤發中崙店」，周邊房價分別為每坪71.4萬元、78.4萬元

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永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，「家樂福桂林店」周邊交通機能優越，除了與環河快速道路、中興大橋、市民大道相連，捷運方面鄰近西門站、龍山寺站以及小南門站。在生活機能部分，緊鄰西門町商圈，加上政經、文教環境的支撐，讓該區呈現生氣勃勃之態，吸引消費者進場購屋。

「家樂福北投店」周邊房價每坪36.5萬元最親民，謝志傑指出，家樂福北投店鄰近捷運新北投站，鄰近薇閣國小、薇閣高中和復興高中，周邊綠地多，且還有天然溫泉區，兼具生活機能和休閒養生。雖地理位置離市中心較遠，但房價相對親民，適合喜歡悠閒生活的退休樂活族，或預算有限的首購族在此購屋。

謝志傑補充，現代人多為雙薪家庭，因此更加倚賴量販店的服務。然而，若能就近在量販店附近居住，確實能享受其所帶來的便捷性，但也需考量，量販店帶來的大量人潮和車潮，容易影響生活品質，建議可以尋找距量販店有一定距離，才能同時擁有便捷和高品質的生活。

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