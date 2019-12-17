丈夫「打完電話」離奇落軌遭輾斃　同天妻子帶5歲女兒在家身亡

▲男子落軌後，妻子後來也和女兒在同一天身亡。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度日前接連發生2起不幸事件，一名男子在德里Jawaharlal Nehru地鐵站搭乘地鐵時，突然掉落月台慘被列車輾斃，他的妻子被通知前去醫院認屍後，當晚卻被人發現在家中帶著5歲女兒上吊身亡，警方目前正在調查2起事件之間是否有關連。

當地媒體報導，33歲男子巴拉特(Bharat J)在德里的Golden Tea Company工作，13日上午11時30分左右，他前往地鐵站搭車前曾打了一通電話給30歲妻子西瓦蘭賈尼(Shivranjani)，之後沒多久便發生墜軌意外。

警方抵達現場時，巴拉特的手機突然響起，接起來發現是對方妻子，他們告知死訊，希望西瓦蘭賈尼能到醫院認屍，「她約下午2時至3時之間來到醫院，看到屍體後便離開，後來從學校接走女兒便回家」，對方看起來態度十分冷靜，沒想到晚間7時30分傳出她與女兒身亡消息。

警方表示，由於巴拉特是家中唯一經濟來源，除了要養活一家三口還要照顧30歲弟弟的生活，懷疑他的死因有可能不是單純的意外，而是與無法承擔經濟壓力而自殺有關，全案目前仍在調查中。

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