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他隱身森林！吃蟒蛇、蜥蜴維生　10年後拿「社會學博士」逆轉人生

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實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲男子史密斯（Gregory Smith）因為家庭的關係，導致心理扭曲，還被診斷出有社交型人格障礙。他和父親一樣，染上酗酒的惡習，生命不順遂的他最後選擇走入森林，並以「吃蟲」維生。10年後，他因為差點發生車禍而被帶進精神病院，人生也從45歲開始改變，最後竟還取得博士學位，猶如重獲新生。

據澳洲《ABC新聞》報導，現年63歲的史密斯在1960年代時與父母、5個姊妹同住，他曾親眼看見當時才6歲的大姐遭母親痛毆腹部，而父親則是長期酗酒，讓他的童年蒙上一層陰影，如同「可怕的懲罰」。1965年時，史密斯被他的母親送往孤兒院，而他當時只有10歲。

史密斯在孤兒院的生活也十分不快樂，他曾因「不遵守規矩」而被鎖在壁櫥中長達8小時，這些古老的紀律讓他受到嚴重創傷。史密斯15歲時，還被送進少年輔育院，並被告知自己的智商太低，而精神病醫生則認為，他是患有社交型人格障礙的青少年。

▲Goonengerry National Park。（圖／翻攝自Google map）

▲Goonengerry國家公園。（圖／翻攝自Google map）

史密斯20多歲時，無家可歸又長期酗酒，本來有段婚姻的他，也在1979年至1980年間離異。他的身心狀態一直不佳，甚至還曾燒毀自己的房屋，並在精神病院過上一段日子。

1989年時，史密斯「用盡了所有的選擇」，然而人生卻如同走到了盡頭，於是選擇住進goonengerry國家公園的森林裡。在這片佔地442公頃的潮濕森林中，史密斯聲稱已待了10年之久，因為「我真的無處可去」，不過當地地主則表示史密斯僅在森林生活了12個月而已。

史密斯多年來濫用酒精和毒品，又因為森林內沒有美食，讓他只能吃蟒蛇、蝙蝠、甲蟲、蜥蜴等來維生，這些習慣都導致他的精神病發作，再度破壞身心健康。在1999年時，他因為差點在新南威爾斯州（New South Wales）北部的道路上出車禍，所以才在被人發現後，進入精神病院，而他當時竟然才41.5公斤重。

▲▼蛇,蟒蛇,網紋蟒,Reticulated python。（圖／達志影像／示意圖）

▲史密斯以「吃蟲」維生。（圖／達志影像／示意圖）

史密斯出院後，重新檢視自己包內的煙草、大麻、古柯鹼、威士忌等，45歲的他突然領悟到，自己或許可以過上別的生活，而不是繼續成癮於菸酒、毒品。他「一生都在與別人打架，都在與自己打架」，但他想通後，決定改變自己的人生，因此將背包和先前雜亂的人生都給丟棄。

史密斯在2002年時參加了當地南十字星大學（Southern Cross University）技術與繼續教育學院（TAFE）的課程，並為了試圖了解自己為何討厭社會，選擇主修社會學，於2008年畢業並取得社會科學學位。

史密斯表示，「我並不總是擁有講故事的語言，而是透過教育，尤其是社會學，我才找到了這種語言。」他鑽研社會學，並寫了篇〈我想給你講一個故事，但我不確定是否可以回答〉的論文，採訪同樣經歷過孤兒院生活的人，他在獲得殊榮後，也取得了博士學位，逆轉原先幾近一蹋糊塗的人生。

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