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型男和大疊鈔票自拍炫富　2個月爽得256萬元竟然全是銀行偷的！

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型男和大疊鈔票自拍炫富　2個月爽得256萬元竟然全是從銀行偷的！（圖／翻攝自Instagram）

▲男子從銀行偷錢，還在網路上炫富。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子從自家銀行金庫偷錢，還在網路上po出自己和一推現金、珠寶合照炫富，警方調查發現，他趁著職務之竟然盜取金庫現金18次，總金額高達美元8.8萬元（約台幣265萬元），目前依竊盜、挪用公款等多項罪名被捕。

29歲男子亨德森(Arlando Henderson)今年4月開始在夏洛特市(Charlotte)富國銀行(Wells Fargo)擔任保全，任職2個月後便開始從自家金庫偷錢。起訴書中顯示，隨著時間過去，亨德森變得愈來愈大膽，所偷的金額也愈來愈大筆，最後在7月偷了一筆高達美元13,450的現金（約台幣40多萬元），錢財都用於買車等個人支出。

更誇張的是，懷有明星夢的亨德森，不但以藝名Aceey4oez在臉書和Instagram分享作品，而且還大膽炫富，時常可看到穿著有型的他與大疊鈔票自拍，或是炫耀自己新買的手錶和名牌服飾，結果全成為警方追查他的鐵證，最後於本月4日在聖地牙哥落網，將面臨金融機構詐欺、竊盜、挪用公款、濫用職權等34項起訴，罪名若成立可能被判超過40年刑期和美元100萬元（約台幣3013萬元）以上罰款。

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