逼立遺囑又意圖殺夫　辛巴威副總統美嬌娘被捕候審

▲辛巴威副總統奇溫加(Constantino Chiwenga)和妻子穆巴拉瓦(Mary Mubaiwa)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

辛巴威副總統奇溫加(Constantino Chiwenga)的妻子穆巴拉瓦(Mary Mubaiwa)被指控欺詐和洗錢,金額高達100萬美元(約台幣3000萬元),還有意圖謀殺丈夫等罪名,最後在14日被捕,當地時間16日出庭時,她否認了所有指控。奇溫加在遭到妻子行兇後被轉送往中國治療,並於11月康復回國。

穆巴拉瓦在嫁給奇溫加前當過模特兒,曾參選過選美比賽,也跨界拍過MV。在控罪書當中指出,穆巴拉瓦在奇溫加今年7月前往南非求醫時百般阻撓,又在住院期間一度支開貼身隨護和保鑣,然後趁機拔下靜脈注射工具和導管意圖帶離醫院,結果導致奇溫加大量出血。據當局聲稱,奇溫加是得到了一種名為「食道狹窄症」(idiopathic esophagus stricture)的病才需要求醫治療。

後來穆巴拉瓦行蹤曝光後遭攔下,醫護人員緊急再為奇溫加重新接上注射工具和導管,才沒有造成更進一步的傷害,她也趁機脫逃。在事件發生後,奇溫加被轉送往中國療養,並於11月時康復返國。

雖然奇溫加在剛出任副總統一職時2人經常公開曬恩愛,表現出感情好的樣子,但在他康復歸國之後,穆巴拉瓦就未曾在公開場合出現。

警方在14日拘捕穆巴拉瓦後表示,除了殺害丈夫的罪名外,還涉嫌犯有欺詐和洗錢罪等6項罪名,其中涉及到將這些非法的資金從辛巴威商業銀行(CBZ)轉到南非第一國民銀行(FNB),也在未申報的情況下,用這些錢購買汽車、房子和傢俱。

根據BBC報導,駐非洲記者安德魯·哈丁( Andrew Harding)表示,在辛巴威裡這個國家裡,這種情況經常發生,精英階層互相指責暗殺、陷害和下毒。

當地的媒體也指出,結婚前穆巴拉瓦還有過一段婚姻,當初為了嫁給奇溫加而偽造前夫辛吉·考旺德拉(Shingi Kawondera)的簽名,進而取得離婚令,幾周後便以傳統習俗方式順利再婚。在奇溫加身體狀況出現警訊後,穆巴拉瓦曾逼迫立下遺囑,好讓自己成為最大受益人。

辛巴威現任總統埃默森·曼納格格瓦(Emmerson Mnangagwa)在上任之後,相當重視貪腐的打擊,因此當局對這件事情也不敢輕忽,目前穆巴拉瓦被捕後預計拘留至30日候審。

