逼立遺囑又意圖殺夫　辛巴威副總統美嬌娘被捕候審

▲辛巴威副總統奇溫加（Constantino Chiwenga）和妻子穆巴拉瓦（Mary Mubaiwa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

辛巴威副總統奇溫加（Constantino Chiwenga）的妻子穆巴拉瓦（Mary Mubaiwa）被指控欺詐和洗錢，金額高達100萬美元（約台幣3000萬元），還有意圖謀殺丈夫等罪名，最後在14日被捕，當地時間16日出庭時，她否認了所有指控。奇溫加在遭到妻子行兇後被轉送往中國治療，並於11月康復回國。

穆巴拉瓦在嫁給奇溫加前當過模特兒，曾參選過選美比賽，也跨界拍過MV。在控罪書當中指出，穆巴拉瓦在奇溫加今年7月前往南非求醫時百般阻撓，又在住院期間一度支開貼身隨護和保鑣，然後趁機拔下靜脈注射工具和導管意圖帶離醫院，結果導致奇溫加大量出血。據當局聲稱，奇溫加是得到了一種名為「食道狹窄症」（idiopathic esophagus stricture）的病才需要求醫治療。

後來穆巴拉瓦行蹤曝光後遭攔下，醫護人員緊急再為奇溫加重新接上注射工具和導管，才沒有造成更進一步的傷害，她也趁機脫逃。在事件發生後，奇溫加被轉送往中國療養，並於11月時康復返國。

雖然奇溫加在剛出任副總統一職時2人經常公開曬恩愛，表現出感情好的樣子，但在他康復歸國之後，穆巴拉瓦就未曾在公開場合出現。

警方在14日拘捕穆巴拉瓦後表示，除了殺害丈夫的罪名外，還涉嫌犯有欺詐和洗錢罪等6項罪名，其中涉及到將這些非法的資金從辛巴威商業銀行（CBZ）轉到南非第一國民銀行（FNB），也在未申報的情況下，用這些錢購買汽車、房子和傢俱。

根據BBC報導，駐非洲記者安德魯·哈丁（ Andrew Harding）表示，在辛巴威裡這個國家裡，這種情況經常發生，精英階層互相指責暗殺、陷害和下毒。

當地的媒體也指出，結婚前穆巴拉瓦還有過一段婚姻，當初為了嫁給奇溫加而偽造前夫辛吉·考旺德拉（Shingi Kawondera）的簽名，進而取得離婚令，幾周後便以傳統習俗方式順利再婚。在奇溫加身體狀況出現警訊後，穆巴拉瓦曾逼迫立下遺囑，好讓自己成為最大受益人。

辛巴威現任總統埃默森·曼納格格瓦（Emmerson Mnangagwa）在上任之後，相當重視貪腐的打擊，因此當局對這件事情也不敢輕忽，目前穆巴拉瓦被捕後預計拘留至30日候審。