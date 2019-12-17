波音前員工早就警告「過勞危機」高層全踢皮球　346死他痛哭

▲空安危機重創波音（Boeing）。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

自從發生兩起奪走346性命的空安事故後，美國飛機製造商波音16日宣布，將從明年1月開始停產737 MAX型號的飛機。事實上，過去早有前員工爆料他在事發前就警告公司，卻全被執行長、董事會與律師等人無視。

《紐約時報》報導，波音前資深經理皮爾森（Ed Pierson）曾告訴公司，員工每周工作50到60小時，沒有休假，相當疲憊之餘也容易犯下錯誤，他還聽聞有些員工連續上班8周都沒放假；同時，主管要求員工準時完成生產任務，然而由於零件損壞、工具不見和指令不充分，這些工作可說是困難重重。

根據律師哈維安（Eric Havian）說法，皮爾森出面爆料波音的醜聞，是他要確保波音不要把利益凌駕在安全之上。皮爾森告訴NBC新聞，2018年發生第一起重大飛安事故後，他痛哭失聲，「我很氣自己，因為我覺得我可以做得更多。」

皮爾森2018年8月退休，不過，他仍是繼續向波音與其他機構提出擔憂，去年也呼籲關閉737 MAX的生產線，不過當時波音並未遵循他的建議。直到今年3月發生第二起墜機事故後，皮爾森又找上美國聯邦航空總署（FAA）、國家運輸安全委員會（NTSB）、運輸部（DoT），這些機構像是踢皮球般，都沒有給他積極的回應。

《紐時》指出，波音16日拋出震撼彈，下個月將暫停生產曾經最受歡迎的737 Max機型；此前，該公司多次表示這種機型會在年底前復飛。如今，波音的決定可能會衝擊美國經濟。

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