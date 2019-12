富豪帶名錶遭鎖定！歹徒整路緊隨...剛出飯店即被搶劫槍殺慘死

▲英國富豪在五星級飯店外遭槍殺。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者賴韻如/綜合報導

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯(Boenos Aires)5星級法埃納藝術酒店(Faena Arts Hotel),在當地時間14日發生一起搶劫殺人案。一對英國籍富豪父子在酒店外遇搶匪搶奪,2人當下抵抗卻遭歹徒槍擊,導致父死子傷。警方事後研判,可能是2人手上所配戴的名錶「太過炫富」,才會被歹徒鎖定。

據《每日郵報》報導,今年50歲的馬修·吉巴德(Matthew Gibbard)與他的28歲繼子總恩(Stefan Zone)於14日入住一晚350英鎊(約新台幣1.4萬元)的五星級「法埃納藝術酒店(Faena Arts Hotel)」,未料卻在上午11點一走出飯店時遭到歹徒槍擊,歹徒隨即搶走兩人身上之財物,吉巴德於送醫後不久便身亡,總恩則是左腿中彈,立即接受治療。

Our heartfelt condolences go out to the family, friends and all those at Tingdene for the loss of Matthew Gibbard at this incredibly sad time. We also wish Matthew’s stepson Stefan a fast recovery. Our thoughts are with you. pic.twitter.com/Ug1FCqr0oV