幫助大陸孕婦赴美生子！　李東媛「經營生育旅遊」被判刑10個月

▲美國針對中國大陸「生育旅遊業」展開大規模掃蕩。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者康心禹/綜合報導

中國籍女子李東媛(Dongyuan Li,音譯)先前被控在美國加州經營「生育旅遊」月子中心,教導中國大陸孕婦如何欺騙美國海關以獲得簽證赴美生子,因此賺取數百萬美元的收入。她早前承認串謀移民詐欺及簽證詐欺,於16日被判監10個月,扣除還押時間可即時獲釋,美國移民當局已展開程序將她遣返中國。

據CNN報導,李東媛在向法庭呈上的求情信中表示,還押期間學英語和音樂,每天閱讀書本和做運動,對所犯錯誤深感抱歉,為美國社會造成傷害真誠致歉。

聯邦檢察官認為李東媛刑期過輕,應判刑數年以達到嚇阻的作用。李東媛的代表律師則認為判刑公平,因為控方只提出7宗欺詐簽證入境美國產子的個案。美國移民及海關執法局(ICE)表示,已展開程序將李東媛遣返中國。

李東媛多年來經營「優孕月子度假會所」(You Win USA Vacation Services),協助逾500名中國大陸女子赴美生子,教導孕婦如何入境美國及隱瞞懷孕的方法,更為孕婦安排住宿等待分娩,獲利超過300萬美元(約台幣9000萬元)

從2019年1月開始,美國聯邦政府嚴厲打擊「生育旅遊」產業,今年初和李東媛一起被捕的還有快樂寶寶月子中心(Happy Baby Inc)的經營者,53歲華人劉維岳(Michael Wei Yueh Liu)與42歲的董晶(Jing Dong),李冬媛是首位認罪者。另外還有16名涉案者被通緝,其中包括4名月子中心經營者和12名赴美生子產婦及其家屬,指控的罪名包含移民欺詐、洗錢和身份盜竊等多項刑事罪名。

