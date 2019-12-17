幫助大陸孕婦赴美生子！　李東媛「經營生育旅遊」被判刑10個月

▲美國針對中國大陸「生育旅遊業」展開大規模掃蕩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

中國籍女子李東媛（Dongyuan Li，音譯）先前被控在美國加州經營「生育旅遊」月子中心，教導中國大陸孕婦如何欺騙美國海關以獲得簽證赴美生子，因此賺取數百萬美元的收入。她早前承認串謀移民詐欺及簽證詐欺，於16日被判監10個月，扣除還押時間可即時獲釋，美國移民當局已展開程序將她遣返中國。

據CNN報導，李東媛在向法庭呈上的求情信中表示，還押期間學英語和音樂，每天閱讀書本和做運動，對所犯錯誤深感抱歉，為美國社會造成傷害真誠致歉。

聯邦檢察官認為李東媛刑期過輕，應判刑數年以達到嚇阻的作用。李東媛的代表律師則認為判刑公平，因為控方只提出7宗欺詐簽證入境美國產子的個案。美國移民及海關執法局（ICE）表示，已展開程序將李東媛遣返中國。

李東媛多年來經營「優孕月子度假會所」（You Win USA Vacation Services），協助逾500名中國大陸女子赴美生子，教導孕婦如何入境美國及隱瞞懷孕的方法，更為孕婦安排住宿等待分娩，獲利超過300萬美元（約台幣9000萬元）

從2019年1月開始，美國聯邦政府嚴厲打擊「生育旅遊」產業，今年初和李東媛一起被捕的還有快樂寶寶月子中心（Happy Baby Inc）的經營者，53歲華人劉維岳（Michael Wei Yueh Liu）與42歲的董晶（Jing Dong），李冬媛是首位認罪者。另外還有16名涉案者被通緝，其中包括4名月子中心經營者和12名赴美生子產婦及其家屬，指控的罪名包含移民欺詐、洗錢和身份盜竊等多項刑事罪名。