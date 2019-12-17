野火燒到家門前！澳洲12歲男孩帶狗狗「跳上貨車飆速逃命」

▲澳洲12歲男孩盧卡斯（Lucas Sturrock）駕駛哥哥的福特Ranger，飆速逃離森林大火。（圖／翻攝Twitter@DalwallinuPol）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲的12歲男孩盧卡斯（Lucas Sturrock）於15日獨自在家，因為爸爸與哥哥出門協助撲滅森林野火。他發現附近火勢越來越猛烈，幾乎就要燒到房子，原本想依照父親指示，走到4公里外的橘子樹下避難，但野火迅速蔓延，情急之下只好抓起愛犬，跳上哥哥的福特Ranger飆速逃離，幸好一個多小時以後就與家人團聚。警方表示，雖然不鼓勵兒童駕駛，但此案凸顯了家庭建立野火緊急計畫的重要性。

澳洲7 News報導，小男孩的父親伊凡（Ivan Sturrock）、哥哥戴爾（Dale Sturrock）一起外出，到珀斯（Perth）東北方大約120公里的小鎮莫根伯（Mogumber）協助救火。他們離開前交代，如果情況危急，就到4公里外一棵橘子樹下避難。但盧卡斯發現不對勁時，大火已迅速燒到非常靠近房屋的地方，他立刻決定抱起狗狗，駕駛哥哥的小貨車，飆速逃離。

▲盧卡斯發現野火逼近，決定離開約定的橘子樹，開車到其他地方避難。（圖／翻攝Twitter@DalwallinuPol）

盧卡斯開車來到約定地點，卻發現火勢已蔓延到馬路另外一側，決定到別的地方避難。伊凡不久後帶著戴爾來到橘子樹下，竟不見兒子蹤影，擔心地通報失蹤，幸好小男孩大約1小時後就被消防隊員攔截。

根據《澳洲廣播電台》（ABC），賓頓市（Bindoon）消防隊員史賓賽（Craig Spencer）發現盧卡斯在路邊停車，將小男孩攔截下來，回報尋獲失蹤人口，「他是個非常害怕的小夥子，典型的農場男孩，非常聰明。我想問題是，他不太知道要去哪裡，因為煙霧瀰漫，很難看清楚前方的路，所以我想他可能有點驚慌。」

▲澳洲野火持續延燒，圖為新南威爾斯州12月15日的野火情況。（圖／路透）

伊凡表示，為了預防緊急狀況，兒子7歲就學會開車，「我非常以他為榮，他完全按照我們告訴他的去做了。」根據BBC，達爾沃利紐（Dalwallinu）警官戴利（Michael Daley）順利協助盧卡斯與家人團圓，他強調，警方不容許孩童駕駛，但這起事件凸顯了制定「森林大火緊急計畫」的重要性，「如果野火已經威脅到家園，家庭應該制定緊急計畫，並確保大家都能夠了解。」

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