美眾院司委會發表「658頁彈劾條款報告」　民主黨籲傳喚波頓

▲美國總統川普（左）與前國安顧問波頓（右）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國眾議院司法委員會16日發表長達658頁的彈劾條款報告，解釋為何指控總統犯下濫用職權、妨礙國會調查的罪名，也指出川普違反賄賂罪等其他聯邦罪名，「背叛國家利益與人民，也不該被允許凌駕於法律之上，因此最重要的是，使他免職。」民主黨呼籲，前國安顧問波頓（John Bolton）、代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）都應出庭作證。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，「一場沒有證人的審判，等同於白宮的『掩飾』。」

▲眾院司委會發布報告，解釋為何彈劾總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

眾院司委會16日發布彈劾條款報告，指控川普濫用權力、妨礙國會調查，也包括情報委員會先前發布的證據報告、彈劾憲法依據以及共和黨的反對觀點。文中提到，總統「將個人政治利益置於我們的國家安全、自由公平選舉與制衡制度之上……不當行為帶來的風險，正是可被彈劾的罪行定義。」

根據CNN，彈劾條款報告指出，川普濫用職權的行為，涉嫌賄賂、網路詐騙「以及多項聯邦罪名……此處引用了憲法對於『賄賂』的定義，毫無疑問地符合……他背叛了國家利益與國家人民，也不該被允許凌駕於法律之上，因此最重要的是使他免職。」

▲參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，審判必須有證人。（圖／路透社）



民主黨籍人士呼籲，前國安顧問波頓、代理白宮幕僚長穆瓦尼都應出庭作證。舒默16日表示，「審判必須有證人，審判就是這麼一回事，在沒有事實真相的情況之下進行審判，就是在掩飾（事實真相）。」他為此致信參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），「這一場審判必須通過美國人民的公正考驗，這是參議院未來幾周的重要挑戰。」據了解，眾議院將於18日投票表決彈劾案。

共和黨人士認為，川普的行為不構成可被彈劾的條件，指控民主黨正在進行不公平程序。其眾院領袖柯林斯（Doug Collins）表態反對彈劾條款，「多數人的行為是史無前例、不正義的，只會淡化彈劾這一種可怕手段的重要性，對於未來總統的影響不難預測。」

▲參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》報導，共和黨明確主張，沒有意圖遵守憲法規定，由參議員擔任陪審團。麥康諾對於「審判如何進行」擁有最終發言權，但他已經表示，川普不會被起訴，「這一段期間，我都在與白宮顧問協調（審判）。」

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