中俄提議解除對北韓制裁　美國：還不是時候

▲川普與金正恩會面後，無核化談判至今沒進度。（圖／朝中社）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家取得的決議草案指出，中國與俄羅斯向聯合國安全理事會（U.N. Security Council）建議，解除對北韓出口雕塑品、海鮮與紡織品的制裁。俄羅斯認為，此舉有助於美國與北韓間的談判。不過，美國卻表示，現在還不是考慮解除制裁的時候，因為平壤仍拒絕進行無核化談判。

這項由中國與俄羅斯所提的草案指出，除了希望可以解除對雕塑品、海鮮與紡織品的制裁外，也希望可以解除對在海外工作北韓人的禁令，終止他們必須在2019年12月22日以前全數撤回北韓的規定。目前尚不確定該項草案會在何時進行表決，但美國國務院官員指出，現在並非解除制裁的時候，「因為平壤持續威脅、拒絕無核化談判，並繼續發展大規模毀滅性武器和導彈。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）向路透社表示，這項提議並非倉促行事，「解除這些制裁與北韓的核武沒有任何關係，而是基於人道主義。」俄羅斯和中國認為，取消對北韓的工業制裁，會替該國帶來數億美元的收入。當時在2016年與2017年發動的制裁，目的是阻斷北韓發展核武計畫的資金。

該項草案若想通過，必須在聯合國安理會15個成員國中，獲得9票支持，且不能有任何一個常任理事國（美國、法國、英國、中國、俄羅斯）反對。而英國、美國與法國認為，在北韓放棄發展核武之前，都不能解除對其的制裁。

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