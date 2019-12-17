「白頭盔」創辦人死因出爐！土耳其法醫：高處墜落造成全身創傷

▲「白頭盔」共同創辦人勒梅蘇里11月於土耳其住處墜樓亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

人道救援組織「白頭盔」（White Helmets，白盔）共同創辦人勒梅蘇里（James Le Mesurier）上月中在土耳其住家外墜樓身亡。土耳其法醫指出，勒梅蘇里的死因為「從高處墜落造成全身創傷」，身上也無其他人的DNA，另外也在他的體內驗出安眠藥成分，因此不排除是意外墜樓身亡。

BBC報導指出，土耳其法醫進行驗屍後，指出勒梅蘇里的死因是「從高處墜落造成全身創傷」，且現場並無發現其他人的DNA。土耳其NTV電視台則引述另一份報告指出，勒梅蘇里被驗出有服用安眠藥的紀錄。土耳其官方安納杜魯通訊社（Anadolu news agency）則稱，他的妻子溫柏格（Emma Winberg）告訴警方，勒梅蘇里墜樓前幾天有自殺傾向，並服用抗憂鬱藥物。

目前土耳其警方不排除意外墜樓身亡的可能，先前也有傳出，勒梅蘇里的住家僅位於3樓，不太可能「頭部與雙腿骨折」身亡，懷疑是被自殺。安納杜魯通訊社援引警方聲明指出，溫柏格供稱，勒梅蘇里在11月11日半夜2點左右服用了安眠藥，而她在2個多小時後準備入睡時，勒梅蘇里也有醒來。接著早上5點半警察就敲門告知溫柏格，她的丈夫已經死亡。

《美聯社》報導指出，就在勒梅蘇里身亡前一周，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）才指控他是負責中東和巴爾幹半島的前英國間諜，懷疑她的死因不單純。

勒梅蘇里於2014年成立非營利「危機救援」（Mayday Rescue）組織，協助訓練「白頭盔」的志願者。「白頭盔」正式名稱是「敘利亞民防組織」（Syria Civil Defence），該組織在敘利亞內戰期間，營救被攻擊的平民，並在2016年獲得諾貝爾和平獎提名。

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