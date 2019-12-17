美股刷歷史新高激勵！台股震盪走高　向上挑戰1萬2千點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美第一階段協議抵定、美國經濟數據表現優於預期，帶動美股四大指數續創新高紀錄。台股今（17）日開盤下跌0.15點、以11939.62點開出。

台股開平之後隨即翻紅，截至上午9點04分，指數來到11,972點、上漲32點。

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台積電（2330）今天以335元開出、下跌0.3%；鴻海（2317）開在91.8元、上漲0.22%；股王大立光（3008）以4880元開出、上漲0.93%。

美中雙方在經過一年半的貿易戰後，終於完成第一階段協議，讓股市持續看好，另一方面，16日公布美國12月份採購經理人指數初值，綜合PMI指數升為52.2，比前期略高，製造業及服務業 PMI 指數，則分別報52.5及52.2，服務業PMI創下5個月新高，也帶動股市上漲，四大指數再度刷新歷史新高紀錄。

美股道瓊指數盤中一度飆漲逾200點，收盤上漲100.51點，或0.36%，收28235.89點；那斯達克指數上漲79.35點，或0.91%，收8814.23點；標普 500 指數上漲22.65點，或0.71%，收3191.45點；費城半導體指數上漲17.27點，或0.96%，收1813.31點。