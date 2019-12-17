大成打造「蛋品一條龍」二大亮點　全台最大雞蛋廠2020動工

▲大成集團蛋品事業處協理韓芳豪表示，大成看好未來洗選蛋將成市場主流，提前擴大洗選蛋廠投資，擴大蛋品一條龍佈局。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

政府推動洗選蛋政策最快明年全面上路，大成集團搶得「鮮」機。大成集團董事長韓家宇今（17）日表示，大成攜手日本昭和產業合資興建全台最大蛋廠，將於明年動工，除了是台灣第一家從飼料源頭進行控管的蛋品廠外，也將引進日本「生食用期限」管制及「溫度管理」技術，保障生食級雞蛋的品質。

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依據官方統計，國內一天雞蛋需求約11萬箱，每天約有2000萬至2200萬顆雞蛋進入市場，洗選蛋占總市場規模約五成，大成集團看好洗選蛋將成為市場主流，提前擴大洗選蛋廠投資，今與日本昭和產業簽訂戰略合作投資案合約。

大成集團蛋品事業處協理韓芳豪表示，目前大成蛋品從飼料、自養、洗選、加工、物流運輸、銷售，各個環節皆能嚴格控管，全台配置100台低溫車全程7度C以下配送，建置溫度即時監控系統，確保產品新鮮度及安全性，已建置起全台最完整的蛋品產業鏈，像是台灣鼎泰豐的蛋炒飯，就是使用大成CAS鮮蛋。

「日本人愛吃生雞蛋，對於雞蛋的要求可說是全世界最嚴謹的。這次將逐年引進日本雞蛋衛生環境管控系統，未來在台灣也可以生食雞蛋。」韓芳豪指出，生食雞蛋最需注意的就是沙門氏菌，日本昭和產業從上一代雞隻開始就悉心飼育，並每批接受沙門氏菌的檢查，雞舍亦徹底進行衛生管理。

另外，雞蛋也嚴格執行防疫管理，包括嚴格執行洗選過程的水溫和水質管理，排除所有不適合食用的雞蛋，進行「生食用期限」管制及「溫度管理」，保障生食級雞蛋的品質。

另外，大成集團從盒裝蛋再延伸至蛋品、液蛋等產品，針對烘焙業用戶，大成也針對烘焙用液蛋提升技術，像是如何在殺菌後仍保持雞蛋的打發性、確保食品安全，也是本次蛋品事業合作重點。

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