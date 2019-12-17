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偷可樂遭反鎖「助跑撞門失敗」　傻男滅火器猛砸3下逃出

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記者黃翊婷／綜合報導

美國佛羅里達州49歲男子提爾曼在當地某加油站的販賣部行竊，沒想到卻被員工反鎖在店裡，情急之下趕忙把手中的可樂先放到一旁，並扛起滅火器狂砸，整整砸了3下才終於破門逃出，但最後還是被逮捕。佛州波爾克縣警方日前在臉書公開這段監視器畫面，意外掀起網友熱烈討論。

波爾克縣警方（Polk County Sheriff's Office）提到，案件發生時間是在本月12日，提爾曼（Gabriel Tillman）走進當地一間加油站的販賣部，四處張望了一下確定沒有人注意到自己，隨手抽了一瓶可樂就想往外走，沒想到卻被機警的員工反鎖在店內。

傻男偷可樂遭反鎖，助跑撞門失敗。（圖／翻攝自Facebook／Polk County Sheriff`s Office）

▲提爾曼拿起滅火器砸門。（圖／翻攝自Facebook／Polk County Sheriff`s Office）

監視器畫面中，提爾曼一手拿著可樂、一手推門，發現完全推不開之後，立即連續大力推撞5、6下，但門還是打不開，他乾脆把可樂放到一旁的櫃子上，助跑幾步用整個身體去撞門，結果依舊失敗。

此時，又氣又急的提爾曼看到門邊放著滅火器，二話不說馬上扛起來朝門猛砸3下，這才終於逃出。然而，他行竊以及破門的過程全被監視器拍下，警方接獲報案，很快就循線逮到人。

有趣的是，警方14日在臉書公開這段監視器畫面，其他網友們看完紛紛留言調侃提爾曼，「就為了一瓶可樂？他也太瘋狂了吧」、「哈哈哈，這間店的門戰力有點高啊」、「隔著螢幕我彷彿都能聽到他撞門的聲音」、「那就送他去監獄喝飲料吧」。

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