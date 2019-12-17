生食級雞蛋台灣即將吃得到　大成攜手昭和合資20億打造全台最大蛋廠

▲大成集團與日本昭和產業株式會社今天舉行簽約記者會，由大成集團董事長韓家宇（圖左），日本昭和產業社長新妻一彥代表簽約。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

為提升蛋品生產技術，大成集團今（17）日與日本昭和產業簽定戰略合作案，將斥資20億元合資興建全台最大的雞蛋旗艦廠，預計2021年於彰化完工；董事長韓家宇表示，旗艦廠將逐年引進日本雞蛋衛生環境管控系統，目標在台灣也能吃到生食級雞蛋，蛋品產能更上看每日300萬顆。

大成集團與日本昭和產業株式會社今天舉行簽約記者會，由大成集團董事長韓家宇，日本昭和產業社長新妻一彥代表簽約，並邀請經濟部長沈榮津、農委會副主任委員黃金城見證，雙方未來將在雞蛋、麵粉領域進行重大合資合作，鼎泰豐董事長楊紀華，冠軍麵包主廚吳寶春等貴賓亦出席觀禮。

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韓家宇表示，大成集團與昭和產業，在台灣和日本的農業科技、食品加工等相關領域，雙方均執牛耳。2003年起迄今，大成與昭和產業在大陸合資經營的麵粉及食品級預拌粉事業，取得良好的經營成果，接下來雙方在麵粉和蛋品產業成立合資公司，進一步合作，共同提升台灣食品科技與食品安全。

韓家宇指出，大成為全台最大蛋雞飼料廠，近年積極打造蛋品一條龍，目前每日可處理160萬顆雞蛋供應市場，與昭和產業合資興建的雞蛋旗艦廠，預計2020年初於彰化二林動工，佔地11074平方米，預估完工後每日可以處理200萬顆雞蛋，待旗艦廠以及其他廠整併完工後，產能預估可達每日300萬顆，品質與產量皆能向上提升。

另外，在麵粉事業方面，目前日本昭和麵粉在台灣進口麵粉市場上排名第一，世界麵包冠軍吳寶春、知名的野上麵包坊(野上智寬)都是愛用者，昭和產業社長新妻一彥表示，兩集團將合作研發高纖維、低GI麵粉與各種精緻專業用粉，預計在台的專用粉品項將逐漸增加為逾200項。

展望後市，新妻一彥表示，這項合資合作案正是昭和產業2025展望策略的重要目標，擴大昭和產業的事業領域，未來將提供科技、研發、業務等各方面的經營資源，並且互相交流，不僅和值得信賴的合作夥伴大成集團共享成果，也要為台灣的食品餐飲業做出貢獻。

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