警衝入學校毆打逮人…印度公民法抗爭全國擴散　至少6人死亡

▲新德里有示威者縱火焚燒公車。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

印度《公民身份修正法案》（CAB）爭議引發穆斯林族群強烈抗爭，示威活動已經進入第6天，動亂蔓延至包括德里、孟買、加爾各答等各大城市，造成至少6人死亡，其中光在新德里就至少有50人受傷。

印度執政黨日前提出《公民身份修正法案》，允許在2014年12月31日前因宗教迫害而逃離孟加拉、巴基斯坦或阿富汗的非法移民取得印度公民身份，但卻將穆斯林排除在外，引起部分人士不滿。

儘管印度總理出面表示法案並未歧視穆斯林，將他們排除在公民法之外，是因為他們實際上並不需要接受印度政府保護，並指責反對黨國大黨藉機煽動抗爭。然而，抗議民眾顯然對這樣的說法並不滿意，16日在新德里、清奈、邦加羅爾、勒克瑙等地仍出現示威活動。

位於新德里的印度國立伊斯蘭大學已經連續3日舉行和平示威活動，不過15日深夜示威突然升級，爆發嚴重警民衝突。根據印媒報導，學生在街上縱火焚燒公車等公物，警方則強行進入校園毆打和逮捕學生。

德里警方宣稱，現場值勤警員使用最低限度武力執行公權力，校方則以現場拍攝影片指控警方在浴室和圖書館攻擊學生和教職員。目前伊斯蘭大學附近道路已經被封鎖，但仍有部分學生持續示威。此外，包括印度科學學院、印度理工學院等院校都有學生發起抗爭聲援伊斯蘭大學學生。

▼印度通過公民身份修正法案引暴動，圖為勒克瑙一所伊斯蘭大學學生與警方爆發肢體衝突。（圖／路透）



►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！