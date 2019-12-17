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開堆高機輾爛iPhone「1天1000支」　法國員工7PUPU爭取資遣費

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▲法國員工因不滿公司薪資政策，開車碾壞1000台iPhone 。（圖／翻攝自Facebook／CFDT Remade infos salariés）

▲員工利用破壞手機的方式來維護權益。（圖／翻攝自Facebook／CFDT Remade infos salariés，下同）

記者康心禹／綜合報導

法國普瓦萊市（Poilley）一家手機修理公司「Remade」的員工自12日以來，因不滿公司的失業補助與資遣費等相關薪資政策，每天在公司門前開堆高機輾壞1000台iPhone以示抗議；該公司的工會表示，在資方接受談判條件之前，抗爭會持續進行。

據《法國新聞廣播電台》報導，Remade是當地一家知名的手機修理公司，在今年9月開始破產管理，內部員工面臨失業，公司未提出就業保證，也不願支付資遣費，引起員工的不滿。

▲▼為抗議工資低，法國員工開車碾壞1000台iPhone 。（圖／翻攝自Facebook／CFDT Remade infos salariés）

抗議現場有一名扮成手機的員工開堆高機輾過滿地的iPhone，估計約有1000支，其他員工則是手舉標語為他助威。員工們揚言，如果公司不接受他們的談判條件，要「每天摧毀1000支iPhone」，以示「他們對股東、當地民選官員、國家的憤怒。」

工會表示，目前僅有少數員工滿意薪資待遇，勞資雙方還在協商中。該公司有25,000至33,000支iPhone庫存，均是待維修後重返市場的二手手機。
 

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