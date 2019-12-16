台灣解鎖荷蘭「青年度假打工簽證」　明年4月正式生效

▲台灣與荷蘭簽署「青年度假打工簽證」備忘錄。（圖／翻攝自中華民國外交部，下同）



記者林彥臣／綜合報導

台灣青年度假打工去處又多一國！台灣在今天與荷蘭完成了「台荷度假打工瞭解備忘錄」異地簽署，2020年4月1日起將正式生效，屆時台荷雙方每年開放100名18~30歲的青年，可申請度假打工簽證，藉此促進台、荷青年交流的機會，台灣也繼南韓、香港之後成為荷蘭的第三個開放度假打工的亞洲夥伴。

外交部指出，《臺荷度假打工瞭解備忘錄》簽署儀式，在外交部主任秘書李光章見證下，由荷蘭駐台代表紀維德(Guy Wittich)完成簽署，雙方並互道感謝與祝賀。

根據簽署的備忘錄，兩國每年分別提供100個名額予18~30歲的青年赴對方國家度假打工；此外，我國青年可向荷蘭申請居留期限為1年的度假打工計畫簽證，荷蘭青年則可申請180天的在台停留期限簽證，並可延長一次180天。

外交部李主任秘書表示，荷蘭是繼英國、德國等國後，歐洲第12個及全球第17個與我國簽署青年度假打工計畫的國家，相信將有助鼓勵雙方青年相互瞭解，並進一步深化台荷兩國長久友誼。

荷蘭代表紀維德也指出，目前荷蘭只對包括台灣在內的全球7個夥伴開放度假打工，臺灣更是繼南韓、香港之後的第3個亞洲夥伴，希望雙方青年能夠善用這個計畫，未來成為促進雙方交流的大使，讓彼此的連結更緊密。

紀維德回憶，35年前，他參加政治大學與救國團的夏令營來到台灣一個月，因此結下不解之緣。如今他代表荷蘭與台灣簽署這項備忘錄，看到有更多荷蘭青年可以來認識台灣，盼兩地青年人善用這項計畫，「讓彼此的連結更緊密」。

駐荷蘭台北代表處官方粉絲頁「Taiwan in the Netherlands」也發文分享這則訊息，引發許多台灣網友的討論，但是因為年齡上限是30歲，讓不少有興趣卻超齡的網友感到扼腕自嘲。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！