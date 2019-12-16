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報酬率不是最重要！全球投資人調查　最重視政經環境

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▲保險，儲蓄，投資，保單，理財。（圖／pixabay）

▲根據資誠調查，全球投資人最重視政經環境更勝風險與報酬率。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今（16）日公布《資產財富管理革命：投資者觀點–重新思考定位及績效》報告，針對全球投資者包含散戶與機構投資者進行調查，結果顯示對投資人而言，風險與報酬率（績效）不是唯一的指標，更重視政經環境。

資誠表示，近期資金回流相關資金相關議題熱絡，回流的資金也同步帶動資金容投資相關的熱度，為我國境內基金的成長注入新的動能。也因此帶動我國境內基金資產規模達到3.86兆元，追上境外資產管理規模的3.59兆元。

請繼續往下閱讀...

資誠所發布的報告是針對全球全球750家機構投資者及1萬名散戶投資者進行調查，揭露投資者對於風險與報酬率、收費標準、環境永續、社會正義、公司治理、互動關係、營運效能及政經環境等面向的重視度，以及投資者視資產經理人於此六個面向的表現的滿意度。

根據調查顯示，整體而言，全球投資者最重視政經環境、風險與報酬率，以及ESG（環境、社會責任與公司治理），以1(低重視度)到10(高重視度)分衡量。調查結果顯示，全球投資者對政經環境的重視程度高達8.3分、風險及報酬率為8.2分，ESG為6.7分。其中，散戶投資者最關心政經環境，機構投資者則是最關注資產管理業者的營運效能，包括業者的系統流程、數據品質、報告管道及投資運作。

根據調查，資產經理人於風險及報酬率以及ESG等面向的表現皆超出散戶及機構投資者的預期，且機構投資者對於與資產經理人之間的互動關係相當滿意。以-9分(未達投資者期望)到9分(超越投資者期望)衡量，資產經理人於ESG的表現達2.2分、風險及報酬率為1.2分，互動關係則為0.4分。

然而，散戶投資者於資訊取得上處於劣勢，因此需要較多的溝通以確認資產經理人充分知悉，並可帶領投資者度過未來市場動盪，而科技可以有效的解決部分問題。

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