9所校園美感改造大變身！舞台+移動式全黑板牆打造「未來教室」

▲新北北港國小改造案例：一整面黑板牆，讓孩子有更多發揮想像力的空間。（圖／台灣創意設計中心）

記者林育綾／綜合報導

教育部委託台灣創意設計中心執行「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」，歷經10個月努力，成功為全台9所學校進行美感變身工程！今（16）日起於松山文創園區舉行成果分享會，而改造內容相當多元，有教室、司令台、川堂、中廊、垃圾與資源回收站、師生餐廳、指標系統、電纜線及管線整理等。

「校園美感設計實踐計畫」以全國公私立高級中等學校及國民中小學為對象，透過公開徵件，由學校自行提出校園改造需求的提案申請。今年首度辦理即有來自北、中、南、東部及外島共172所學校申請，經過評審團隊兩階段評選及實地考察後，選出9所學校成為合作對象。而在設計團隊的徵選上，則有來自各領域的25間設計公司提出34案參加，最後由7個設計團隊雀屏中選並進行各校的美學改造專案。

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專案的目標除了校園美感改造外，更希望從根本解決校園環境問題，並且開創新的教育思維與解決方法。例如新北市北港國小的教室，當初建造時在每間設有一個內嵌式的獨特空間，被用來存放教具，但劉國華校長表示，在教學電子化的現在，準備室已不合時宜。設計團隊共序工事洪浩鈞主持設計師，便將這個空間改造成「舞台」，並結合教室前、後設置的「全黑板牆」及「移動櫃體」，打造出可因應課程內容進行多元變化的「未來教室」。

▲苗栗豐林國小改造後的中廊，是孩子們玩耍的地方也是舞台。（圖／台灣創意設計中心）

另外像大同高中作為屏東歷史悠久、規模最大的完全中學，面臨走廊上堆放資源回收桶、外掃區掃具的凌亂狀況，不但造成視覺不良的衝擊，在環境衛生上同樣令人頭痛，因此設計團隊唐草設計杜文傑總經理帶領下，從使用者行為、設計服務、減法設計著手，將資源回收桶以模組化的方式重新設計，不但外觀美化，更在功能上引導師生更精準正確地作好垃圾分類並便於清運。

而外掃區掃具的部份，則另外配合校園景觀設置儲放點，並結合休憩功能，讓同學不但不用帶著掃具橫跨大半個校園，還在掃具儲放點增加休憩座椅，讓它們自然融入校園與生活。大同高中的王郁菁校長表示，透過資源回收桶的重新設計，除了讓校園環境美觀外，更重要的是，要引導學生朝垃圾減量、減塑生活的目標努力。

▲台南新東國小改造案例：設計師說，想讓同學吃午餐，感覺天天都是在吃buffet。（圖／台灣創意設計中心）

在此次改造的學校中，新北市沙崙國小是一個相當特別的案例，高炯琪校長表示，沙崙明年建校百年，校園中的電纜線、電線…等管線布滿了學校的角落，是幾十年來各項工程的「產物」，相當不好看。在東日興業的努力下，先檢測管線功能、拿掉已經沒有功能的管線後，再將剩餘的管線併同日後可能新增的內容一起整理，並以各色套環加以識別，以利後續維護。高校長認為，這是許多歷史悠久的學校都會面臨的校園問題，沙崙國小的經驗相當值得大家參考學習。

而雲林縣山峰華德福國小黃錫培校長分享，現代的師生關係很親近，所以想改造象徵威嚴的「司令台」，透過無有設計張智舜總監的創意，以大冠鷲為意象，將司令台轉化為供師生戶外上課、休憩、甚至攀岩運動的半室外場域增加師生活動的空間。

而面對同樣有半室外場域需求的苗栗縣豐林國小，設計團隊創客吧則將學校跑道延伸到學校的中廊，結合布告欄的展示功能，打造出無論什麼天，孩子們都能在這裡遊戲、運動、說笑、帶導讀的多功能空間。

▲教育部委託台灣創意設計中心執行「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」，教育部范巽綠次長（後排左7）、教育部師資藝教司鄭淵全司長（後排左6）、台創中心張基義董事長（後排左8）與各校代表及設計師合影。（圖／台灣創意設計中心）

台灣創意設計中心即將在明年上半年升格為「台灣設計研究院」，其中推動公共服務創新將是重點目標與工作項目之一。今年的「學美‧美學－校園美感設計實踐計畫」專案，就是一個重要的前導示範，將設計專業導入校園，從行為、環境等各方面進行更整體性的設計思考，幫助學校發現問題、解決問題，甚至是預防問題，也讓美學教育從校園環境的基礎開始，對學生產生潛移默化的影響，有良好的環境與行為，才能擴展到自身與家庭，形成全民美學運動，進而帶動國家社會全方位的提升。