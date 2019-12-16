新任台北電腦公會理監事名單出爐　童子賢將卸任

▲新任台北電腦公會理監事出爐，童子賢（右2）將卸任理事長，彭双浪（左2）當選呼聲高。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

台北市電腦公會今（16）日召開第16屆第一次會員大會，並選出27名新任理事、9名監事，公會將於12月19日從理事名單中重新推舉新任理事長，呼聲最高的友達董事長彭双浪也在理事名單內。

和碩董事長童子賢因已擔任兩屆、六年的理事長，今日是他任內最後一次主持會員大會，電腦公會還特別致贈童子賢藏頭詩字畫，大會彷彿童子賢的歡送會。童子賢勉勵，台灣因內需市場狹小，以至於錯過了電子商務全球發展的契機，但是5G及智慧物聯網（AIoT）將提供給中型及小型企業創新發展的龐大機會，若能掌握住此一契機將有利於產業的轉型升級。

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台北市電腦公會1974年成立至今，是台灣科技產業規模最大的產業公會，童子賢於2013年12月接任理事長職務，經過兩任理事會順利推動所有會務工作。

童子賢表示，他數次主持國際電玩展開幕典禮，觀察到參觀人潮洶湧，電玩產品的毛利都遠高過筆記型電腦，可見市場中充滿了機會。

童子賢表示，台灣長期重視硬體產品而忽視軟體技術發展，讓產業界錯過許多的機會，例如電子商務。展望未來，要如何掌握AIoT的市場機會，政府及產業界應共同努力來制定新的產業政策，以扭轉為軟硬體都能均衡發展的產業環境。



今日選出的理事有友達董事長彭双浪、光寶科總執行長陳廣中、台達電董事長海英俊、聯發科副董事長謝清江、研華執行董事何春盛、台灣微軟總經理孫基康、技嘉營運長白光華、華碩共同執行長胡書賓等27名；其中，以彭双浪當選理事長的呼聲最高。值得注意的是，理事名單當中，有氣象專業的天氣風險公司總經理彭啟明，是被分組在開放資料（Open data）領域的新生代。