飯店女王賴英里轉戰航空業　本月將掌騰達航空董座

▲騰達航空今（16）日召開臨時董事會，推派賴英里董事代理董事長兼總經理一職，將於本月26日股東會程序後正式推選董事長及總經理。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

台灣商務專機市場持續成長，騰達航空今（16）日召開臨時董事會，由出席董事推派賴英里董事代理董事長兼總經理一職，將於本月26日股東會程序後正式推選董事長及總經理。

騰達航空表示，公司股東們富有遠見及前瞻性思考，深知在台灣經營商務專機產業，唯有跳脫傳統民航思維，才能積極布局亞洲市場，真正與國際接軌，打造國際化的全新商務專機事業！騰達航空人才濟濟，除了管理台灣註冊的商務專機，也提供國外註冊飛機多樣的服務選擇，包括地勤代理、飛航支援、故障排除、塗裝彩繪安排等全方位的服務。

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騰達以最高標準為飛行安全做把關，符合國內外各項嚴格標準。我們不僅通過IS-BAO的嚴格認證，更是亞洲唯一使用線上安全管理系統（Safety Management System, SMS）的商務專機公司。每一趟飛行，皆以最高標準執行安全風險評估，並由公司的航務單位、機務單位及安全管理處共同把關。

同時，騰達航空推展公正文化，鼓勵全員飛安，主動提報任何可能影響飛安的因子，並給予獎勵。此外，騰達的飛行駕駛員及維修工程師，每年遠赴北美加州，蒙特婁以及中東杜拜等地，進行民航局認可的模擬機及維修訓練，在在凸顯公司對飛安的重視、執著與努力。

展望未來，騰達航空表示，在賴董事長帶領下，騰達全體上下，盡一切努力打造全新氣象，帶領騰達航空邁入新的里程碑，讓台灣的商務專機事業，不僅能夠立足台灣，更要放眼亞洲、胸懷世界。