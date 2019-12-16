國泰上修2020年經濟成長率「保2沒問題」　估央行利率凍到明年

▲國泰台大產學團隊上修今、明年經濟成長率，分別為2.5%、2.3%。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）與台大合作的產學團隊今（16）日公布最新經濟預測，在企業轉單、台商投資回流與半導體產業復甦帶動下，預估今（2019）年台灣經濟成長率上修至2.5%，明年則因中美貿易戰不確定性仍是全球景氣的下檔風險，加上整體經濟成長動能可能放慢，預估2020年經濟成長率為2.3%。

國泰金今天舉行今年第4季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，台灣第3季GDP成長創5季以來新高，加上主計總處進行景氣修正，2012至2018年經濟成長率平均較修正前上修0.4個百分點，因此團隊上調今年經濟成長率預測值至2.5%，明年經濟成長率預估值也調高至2.3%，且全年有80%的機率落在1.5%至3%之間，預估「明年保2沒有問題」。

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徐之強指出，受惠企業轉單與回台投資，第4季台灣景氣將保持強勁表現，不過由於後續利多的效果將逐漸降低，明年第1季經濟成長可能放慢，預期明年首季台灣景氣將由朗轉陰，第1季經濟氣候出現陰的機率將在40%以上，而雨的機率低於5%，衰退風險仍低。

今年9月下旬以來，貿易緊張局勢緩和與歐美央行擴大寬鬆，主要地區金融情勢明顯改善，徐之強認為，台灣利率水準偏低，加上景氣現況穩定、流動性寬鬆，分析央行沒有降息的必要，預估明年將維持利率不變。

至於明年台股表現為何，國泰金投資長程淑芬指出，基本上今年台股是「步步驚魂步步高」，目前看起來暫時沒有太大風險，不過可留意類股表現，輪動機率較高，「明年穩中求小勝」仍有機會。

不過，徐之強也提醒，2020年經濟成長與金融情勢有5大風險要留意，首先是中美貿易戰紛爭，預期第一階段協議將會如期簽署，但雙方結構性問題尚未解決，因此第二階段協議在選舉前恐怕仍有變數。

再者是美國聯準會未來貨幣政策傾向與步調，第三為美國與北韓、伊朗、大陸地緣政治不確定風險，第四是英國明年初脫歐可能性增加，外界關注未來英歐新關係的談判；最後是大陸擴大刺激財政的政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果，這也是明年需密切關注的議題。