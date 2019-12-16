大稻埕推出「氣味地圖」！圖文百科2020年必收藏旅遊攻略

▲大稻埕推出氣味地圖！《聞聞大稻埕-四季氣味語絮》是一本圖文並茂、屬於大稻埕的博物百科導覽手冊。（圖／台北市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

台北大稻埕承載了百年風華，繁華的商業街市延續至今，為了帶領民眾深入探訪老城區的生活，台北市文化局今年12月特別編撰了一本屬於大稻埕的博物百科導覽手冊《聞聞大稻埕-四季氣味語絮》，以「氣味」結合四季節氣、在地產業，推出屬於大稻埕的季節旅遊行程，是2020年遊大稻埕必收藏的攻略！

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▲《聞聞大稻埕-四季氣味語絮》以「氣味」結合四季節氣和在地產業脈絡，推出專屬於大稻埕的季節行旅遊程。（圖／台北市文化局提供）

《聞聞大稻埕-四季氣味語絮》以「氣味」結合四季節氣和在地產業脈絡，推出專屬於大稻埕的季節行旅遊程。揉合了大稻埕11種不同類型的產業文化，並透過大量的插圖、攝影照片與各類型文字敘述，是一本可以提供親子閱讀、個人旅遊探索、大稻埕入門介紹的百科圖文集。

設計團隊更提供了「氣味」在大稻埕人文生活場域的空間體驗感受，初步歸納屬於大稻埕的氣味索引地圖，讀者可藉由地圖上的色彩、情境意涵，選擇所想體驗的空間，感受在此空間裡的產業與文化故事，達到療癒與文化探索的價值。

▲設計團隊提供了「氣味」在大稻埕人文生活場域的空間體驗感受。（圖／台北市文化局提供）

同時2020年1月即將迎接大稻埕一年一度的年貨大街活動，《聞聞大稻埕-四季氣味語絮》為方便民眾瀏覽使用，將於台北市文化局官網提供電子書下載，並在大稻埕店家、旅客服務站等處免費發放，邀請喜愛文化、紙本溫度與香氛氣味導覽書的民眾收藏，尋著年貨的香氣逛大稻埕，體驗舊城區的四季生活。

《聞聞大稻埕-四季氣味語絮》：電子書瀏覽連結、電子書檔案下載