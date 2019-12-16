被點名！合庫遠航放款3質疑　一銀董座廖燦昌逐一澄清

▲因為合庫隊遠航放款案件，第一金暨一銀董事長廖燦昌當時擔任合庫董事長而遭到質疑。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

遠航上週無預警停飛，遠航最大債權銀行合庫近期也遭到討論，而此筆債權正是現任一銀董事長廖燦昌在合庫擔任董事長時所辦理的貸款，他因而遭受到質疑。有國民黨立委賴士葆、費鴻泰皆提出，他人脈甚廣、藍綠通吃，甚至前立委邱毅臉書發文說他是遠航董事長張綱維的靠山之一，廖燦昌大多回應「不熟」。

因此廖燦昌今日到立法院財政委員會接受質詢，卻遭到藍營立委的質疑，主要的質疑點有三：一，給遠航的貸款總金額高達24億元，利率從原本的8%降到3.5%，遠航每年可以省1.1億元的利息，遠航的財務有好到利率可以這麼低？

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二，廖燦昌的合庫董事長之職，才因為慶富案而「被下台」，但未隔多久又接任一銀的董座。三，立委認為，廖燦昌人脈關係廣闊、藍綠通吃，與前行政院副院長林錫耀、桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊關係匪淺；甚至前立委邱毅也在臉書發文，廖燦昌是遠航董事長張綱維的靠山之一。

廖燦昌也逐一回應，他表示，一，當時借給遠航貸款時是遠航已經重整完畢，財務狀況逐漸回復正常且又有足額的擔保品。

二，對於慶富案是依據國防部的預算通過和合約進行參貸，有盡善良管理人的責任；三，對於林錫耀、陳菊等，廖燦昌都表示不熟；鄭文燦則以前有認識，但交情也是一般。另外張綱維的部分，廖燦昌更是強調，在朋友引薦下有跟張綱維碰過面，但並不熟，連喝杯茶都沒有。