民營首家雙語示範分行！玉山銀台大分行開業　首設刷臉、外幣ATM

▲玉山銀行台大分行今天開業，成為民營首家雙語示範分行，最特別的是全體同仁皆為台大校友。（圖／玉山銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

政府宣示2030年要讓台灣成為雙語國家，金管會推動銀行建置「雙語分行」。玉山銀行台大分行今（16）日正式開業，也是全台民營銀行首家雙語示範分行；玉山銀行表示，預計今年底前將完成設置1家雙語示範分行與6家雙語示範櫃台分行，提供更多的雙語服務。

座落於台灣大學校總區卓聯大樓的玉山銀行台大分行今天正式開業，玉山銀行總經理黃男州表示，這次透過深耕校園及產學合作，不僅可以試行最新的金融科技，以及實驗創新的服務模式，培育更多優秀的人才，讓學生提早了解金融產業及實務運作，提升台灣年輕世代的競爭力。

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為積極響應「2030雙語國家政策發展藍圖」，黃男州指出，2019年底前玉山銀行將完成設置1家雙語示範分行與6家雙語示範櫃台分行，並持續提供更多的雙語服務。

值得一提的是，玉山台大分行的同仁皆是台大校友，由來自會計、資管、國企、財金、經濟等系所畢業的學長姐所組成，多益成績平均850分以上，並由2011年玉山MA林敬偉擔任分行經理。

玉山台大分行是民營銀行第一家雙語示範分行，在分行內的金融資訊看板、常用申請表單及營業大廳動線標誌皆以英語標註，並提供英文版網路銀行，每位同仁都能以流利的英語提供服務，外幣ATM也提供美元、日圓、港幣、人民幣等多種外幣快速提領，享有換匯提領等手續費優惠。